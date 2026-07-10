Mejoran las condiciones en alta montaña: cómo estará el tiempo en el resto de Mendoza este sábado

El pronóstico anticipa para este sábado 11 de julio una jornada “parcialmente nublada y fría” en Mendoza , con una mínima esperada de 3 ºC y una máxima de 16 ºC. Las condiciones en alta montaña irán mejorando, lo que pondría fin a varias jornadas con mal tiempo y nevadas.

Mejora el tiempo en alta montaña. Gentileza

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Viento: viento Zonda débil en toda la precordillera entre las 6 y las 12. Circulación de viento Sur débil entre las 5 y las 13 en las zonas Sur y Noreste de la provincia.

viento Zonda débil en toda la precordillera entre las 6 y las 12. Circulación de viento Sur débil entre las 5 y las 13 en las zonas Sur y Noreste de la provincia. Nubosidad: probable amanecer despejado en la mayor parte del llano provincial. Cielo algo nublado a seminublado en el sureste de General Alvear. Hacia las 14 tenderá a despejarse y, desde las 19, volverá a aumentar la nubosidad comenzando por la zona Sur, el Valle de Uco y se extenderá hacia la zona Norte durante la noche.

probable amanecer despejado en la mayor parte del llano provincial. Cielo algo nublado a seminublado en el sureste de General Alvear. Hacia las 14 tenderá a despejarse y, desde las 19, volverá a aumentar la nubosidad comenzando por la zona Sur, el Valle de Uco y se extenderá hacia la zona Norte durante la noche. Alta Montaña: finaliza el mal tiempo durante la madrugada. En horas de la tarde se observará mayor nubosidad en el sector Sur. Luego, un período de cielo despejado y, desde las 19 aumentará nuevamente la nubosidad en los sectores Sur y Centro, sin precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días

El domingo se espera que esté mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura. Las condiciones se mantendrán en el inicio de la semana, con una mínima estimada de 2 ºC y una máxima de 17 ºC, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.