Cuáles son las apestosas aguas termales de Mendoza que tienen poder sanador y dónde están

Descubrí los secretos de El Sosneado, los mitos de su cierre, el impactante estado de su estructura y el poder sanador de sus malolientes aguas termales.

Entre la fascinación y el abandono, las ruinas del hotel atraen a viajeros que buscan sumergirse en vertientes minerales con propiedades únicas.

En lo profundo de la montaña mendocina, un imponente paisaje resguarda historias de misterio que desafían al tiempo. Los viajeros que se aventuran por los caminos de ripio descubren postales inesperadas, donde el silencio envuelve un rincón marcado por la mística de sus aguas termales, atrayendo a quienes buscan experiencias alternativas.

Allí se erigen las ruinas del famoso hotel abandonado El Sosneado, una estructura de piedra de tres plantas construida en diciembre de 1938 por la Compañía de Hoteles Sudamericanos Ltda. El establecimiento, que según algunos registros perteneció a Frank Romero Day y a la compañía de capitales ingleses Sociedad Río Atuel, funcionó durante poco más de una década. Su abrupto final en 1953 alimentó diversas teorías populares: desde un devastador alud de nieve y barro que inhabilitó las instalaciones, hasta una intensa protesta de los empleados sindicalizados que llevó a los dueños a cerrar las puertas definitivamente.

El increíble hotel fantasma y las apestosas aguas termales del hotel abandonado en San Rafael siguen atrayendo a temerarios turistas. Walter Moreno/Mdz Entre el mito y la realidad de un gigante dormido Hoy en día, el panorama del antiguo complejo turístico genera sensaciones encontradas. Del techo de chapa y las vigas originales no quedan rastros; muchos de sus pasillos y habitaciones están reducidos a escombros repletos de tierra, otros espacios se encuentran en pie lo que representa un fuerte riesgo para quienes deciden acampar en su tenebroso interior. A pesar del evidente abandono y de la preocupante acumulación de residuos como plásticos y latas debido a la falta de controles, el sitio sigue recibiendo una constante afluencia de turistas y creadores de contenido que son atraídos por su atmósfera enigmática.

El verdadero foco de atención para los osados visitantes son las apestosas aguas termales del hotel abandonado, este sitio en San Rafael que magnetiza tanto desde la mística hasta su impacto en la salud. Estas vertientes constantes, que descienden directamente del volcán Overo, alimentan un piletón exterior de piedra y hormigón, además otros más pequeños. El agua se mantiene siempre cálida, pero se caracteriza por un intenso olor a azufre, similar al de huevo podrido, que impregna la ropa y la piel de quienes deciden sumergirse.

Los turistas se congregan en las aguas termales del tenebroso hotel en ruinas. Walter Moreno/Mdz El poder terapéutico del azufre volcánico Quienes se bañan en este particular paraje comparten advertencias y consejos en redes sociales. Los internautas señalan que es fundamental usar trajes de baño viejos porque el mineral arruina las prendas, quitarse las cadenas de plata ya que se tiñen de negro de inmediato, y evitar por completo meter la cabeza bajo el agua. Además, los usuarios aclaran que la pileta verdaderamente terapéutica y caliente se encuentra un poco más arriba, diferenciándola de otros espejos de agua helada de la zona.