Nikola Tesla: conocé los ideales del hombre que iluminó el mundo

El 10 de julio se conmemora el nacimiento de Nikola Tesla, cuyos descubrimientos sobre la corriente alterna sentaron las bases de la electrificación moderna.

Cada 10 de julio se recuerda el nacimiento de Nikola Tesla, el físico, ingeniero e inventor serbo-americano nacido en 1856 en Smiljan, actual Croacia. Considerado el padre de la tecnología eléctrica moderna, sus descubrimientos sobre la corriente alterna, el electromagnetismo y la distribución inalámbrica de energía sentaron las bases de los sistemas eléctricos actuales y fueron clave para la Segunda Revolución Industrial.

Los aportes de Nikola Tesla Tesla llegó a Nueva York en 1884, el mismo año en que se erigió la Estatua de la Libertad. Llegó con una carta de recomendación para Thomas Edison, con quien consiguió trabajo, aunque la relación entre ambos fue tensa desde el principio. Edison defendía la corriente continua, mientras que Tesla apostaba por la corriente alterna, más eficiente para largas distancias. Esa disputa, conocida como "la guerra de las corrientes", terminó con la victoria de Tesla.

Entre sus principales aportes se destacan el sistema polifásico, el motor de inducción, la bobina de Tesla, la radio y los fundamentos de la tecnología inalámbrica, el control remoto y la iluminación moderna. A lo largo de su vida, registró más de 280 patentes que sentaron las bases de la sociedad tecnológica actual.

Tesla defendió el uso de la corriente alterna frente a la corriente continua de Edison. A pesar de su genio, Nikola Tesla murió en la pobreza en 1943. Con el tiempo, su figura fue reivindicada como símbolo de creatividad y perseverancia. La guerra de las corrientes no fue solo un enfrentamiento técnico, sino también un choque de visiones sobre el futuro de la electricidad. El triunfo de la corriente alterna permitió que la energía eléctrica se convirtiera en un bien accesible para todos.