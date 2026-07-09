Esta es la hora ideal del día para sacar a tu perro a pasear

El frío cambia todo, incluso la hora ideal para sacar a pasear al perro. Esto es lo que recomiendan los especialistas.

Los veterinarios recomiendan pasear al perro en invierno entre las 11 y las 16 horas, cuando el sol ya elevó la temperatura. Foto: Shutterstock

En invierno, la rutina del hogar cambia y con ella también la de nuestras mascotas. Sin embargo, hay hábitos que no deben interrumpirse, y el paseo diario del perro es uno de ellos. Lo que sí cambia son los horarios recomendados, porque el frío trae sus propios peligros.

En los días de calor, la regla es clara: esperar a que el sol baje antes de salir, porque el asfalto caliente puede dañar las almohadillas y exponer al perro a un golpe de calor.

A qué hora sacarlos en invierno En invierno los peligros son otros. El frío intenso de las primeras horas de la mañana y de la noche puede afectar especialmente a los perros más sensibles. Los veterinarios coinciden en que la franja horaria ideal para el paseo invernal es entre las 11 y las 16 horas, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones son más agradables. Salir antes de las 8 o después de las 20 puede exponer al perro a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en días de helada.

Esto no significa que haya que cancelar el paseo de la mañana o la noche, sino ajustar los tiempos y tener en cuenta las condiciones del día. Si el termómetro baja de los 5°C, muchos especialistas recomiendan acortar el tiempo afuera o abrigar al perro antes de salir.

Al volver del paseo, secar bien las patas y el pelaje evita que el frío y la humedad afecten la salud del animal. Foto: Shutterstock A quiénes afecta más el frío No todos los perros reaccionan igual a las bajas temperaturas. Los cachorros, los animales mayores y las razas de pelo corto son los más vulnerables y los que más necesitan salir en los horarios más cálidos del día. En estos casos, el abrigo no es un capricho sino una necesidad.