Las señales que indican que tu perro tiene frío en invierno y cómo protegerlo

Los perros, especialmente cachorros y ancianos, pueden sufrir el frío. Te damos las claves para cuidarlos.

Nuestras mascotas son una parte muy importante de nuestras vidas y de nuestros hogares. Por eso, tomar algunos recaudos durante los días más fríos puede ayudarlas a atravesar esta temporada de la mejor manera. Aunque existe la creencia de que regulan su temperatura corporal por sí solas y que su pelaje es suficiente, hay perros que necesitan cuidados específicos.

Entre ellos se encuentran principalmente los cachorros, los perros de edad avanzada y las razas de pelo corto. En estos casos, es importante prestar atención a ciertas señales que pueden indicar que el animal está pasando frío para actuar a tiempo y brindarle la protección que necesita.

Las señales de que tu perro tiene frío Existen algunos comportamientos que pueden indicar que el perro está sintiendo demasiado frío. Entre los más frecuentes se encuentran:

Temblores o escalofríos constantes.

Busca refugiarse debajo de mantas o cerca de fuentes de calor.

Camina más lento o se muestra reacio a salir al exterior.

Mantiene las patas levantadas o evita apoyar las almohadillas sobre superficies muy frías.

Se acurruca para conservar el calor corporal.

Muestra menos energía de lo habitual o permanece acostado durante largos períodos. Es fundamental para su bienestar ofrecerles un lugar cálido y seco para descansar. Foto: Gemini IA Algunas recomendaciones para proteger a tu perro del frío Lo más importante en el invierno, es ofrecerle un lugar cálido y seco para descansar, lejos de las corrientes de aire. En este sentido, poner su cama lejos de ventanas o puertas, puede hacer la diferencia. Además, se recomienda reducir el tiempo de permanencia al aire libre, especialmente en la mañana temprano o en la noche.

En el caso de los perros pequeños o de pelo corto, un abrigo puede ayudarlos a conservar el calor corporal durante los paseos. Además, luego de cada salida se recomienda secar sus patas y pelaje.