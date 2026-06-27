Las 5 suculentas que llenan de flores tu casa durante gran parte del año

Las suculentas son la opción perfecta para embellecer tu hogar con flores durante gran parte del año. Conocé las 5 especies más destacadas.

Las suculentas son una de las mejores opciones para quienes buscan plantas fáciles de cuidar. Foto: Shutterstock.

Las suculentas y los cactus son dos de las plantas más elegidas para decorar el hogar. Además de requerir muy pocos cuidados, algunas especies llaman la atención por la forma de sus hojas y, sobre todo, por sus llamativas flores. Son ideales para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa o suelen olvidarse de regarlas, ya que pueden transformar cualquier rincón con muy poco mantenimiento.

En general, los cuidados que necesitan son los mismos: un riego moderado, buena iluminación y un sustrato con excelente drenaje. Con estas condiciones básicas, muchas suculentas pueden regalar una floración abundante durante gran parte del año sin exigir mucho más.

Cinco suculentas que se destacan por sus flores Kalanchoe Es una de las suculentas con flores más populares. Produce pequeños ramilletes en tonos rojos, amarillos, naranjas, blancos y rosados que pueden durar varias semanas. Es una planta que se puede adaptar tanto al exterior como al interior aunque necesita mucha luz y riegos espaciados.

El kalanchoe es una de las suculentas con la floración más prolongada. Foto: Shutterstock. Echeveria Es la suculenta que tienen todos los amantes de la jardinería. Además de sus llamativas rosetas, la echeveria desarrolla largas varas florales con flores en tonos rosados, anaranjados o amarillos. Prefiere los ambientes muy luminosos y un sustrato bien drenado. Su fácil reproducción hace que no falte en ningún hogar.

Planta de jade Otra de las clásicas suculentas que no pueden faltar. La planta de jade puede sorprender con delicadas flores blancas o rosadas cuando recibe varias horas de luz y los cuidados adecuados. Su floración suele aparecer durante el invierno o la primavera.