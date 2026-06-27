Las 5 suculentas que llenan de flores tu casa durante gran parte del año
Las suculentas son la opción perfecta para embellecer tu hogar con flores durante gran parte del año. Conocé las 5 especies más destacadas.
Las suculentas y los cactus son dos de las plantas más elegidas para decorar el hogar. Además de requerir muy pocos cuidados, algunas especies llaman la atención por la forma de sus hojas y, sobre todo, por sus llamativas flores. Son ideales para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa o suelen olvidarse de regarlas, ya que pueden transformar cualquier rincón con muy poco mantenimiento.
En general, los cuidados que necesitan son los mismos: un riego moderado, buena iluminación y un sustrato con excelente drenaje. Con estas condiciones básicas, muchas suculentas pueden regalar una floración abundante durante gran parte del año sin exigir mucho más.
Cinco suculentas que se destacan por sus flores
Kalanchoe
Es una de las suculentas con flores más populares. Produce pequeños ramilletes en tonos rojos, amarillos, naranjas, blancos y rosados que pueden durar varias semanas. Es una planta que se puede adaptar tanto al exterior como al interior aunque necesita mucha luz y riegos espaciados.
Echeveria
Es la suculenta que tienen todos los amantes de la jardinería. Además de sus llamativas rosetas, la echeveria desarrolla largas varas florales con flores en tonos rosados, anaranjados o amarillos. Prefiere los ambientes muy luminosos y un sustrato bien drenado. Su fácil reproducción hace que no falte en ningún hogar.
Planta de jade
Otra de las clásicas suculentas que no pueden faltar. La planta de jade puede sorprender con delicadas flores blancas o rosadas cuando recibe varias horas de luz y los cuidados adecuados. Su floración suele aparecer durante el invierno o la primavera.
Aptenia
También conocida como "rocío" o "corazón", esta suculenta produce pequeñas flores de intenso color fucsia o violeta durante buena parte de la primavera y el verano. Es ideal para macetas colgantes o jardines. Además, es importante destacar que su rápido crecimiento y su característica de rastrera hace que la podamos adaptar a diferentes espacios. Es una de las suculentas más resistentes.
Cactus de Pascua
Aunque pertenece a la familia de los cactus, es una de las suculentas más apreciadas por su espectacular floración. Sus flores pueden ser rosadas, rojas, blancas o anaranjadas y aparecen todos los años si la planta recibe los cuidados adecuados.