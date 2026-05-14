Plantas: el truco de jardineros para revivir suculentas secas o podridas

Pasa más seguido de lo que muchos creen. Las suculentas empiezan a perder color, las hojas se ablandan y el tallo cambia de tono. En pocos días parecen muertas. El exceso de agua sigue como el error más común y expertos en jardinería aseguran que actuar rápido marca la diferencia para salvar la planta .

Las señales aparecen rápido. Hojas transparentes, manchas negras, tallos blandos o raíces con mal olor indican exceso de humedad. Según jardineros, lo primero es sacar la suculenta de la maceta y revisar las raíces.

Si encuentras partes negras o blandas, debes cortarlas con una tijera desinfectada. Muchos expertos recomiendan dejar secar la planta durante uno o dos días antes de volver a plantarla. Ese descanso ayuda a cerrar heridas y evita nuevos hongos.

Otro paso importante es cambiar el sustrato. Las suculentas necesitan tierra drenante. La mezcla ideal lleva arena gruesa, perlita o piedra volcánica. La tierra compacta guarda demasiada humedad y acelera la pudrición.

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La luz también influye. Muchas personas dejan estas plantas en rincones oscuros y las hojas comienzan a debilitarse. Especialistas aconsejan colocar las suculentas en lugares con mucha luz indirecta o algunas horas de sol suave.

En foros de jardinería, cientos de usuarios repiten el mismo consejo: menos agua y más paciencia. Algunos recomiendan revisar la tierra con el dedo antes de regar. Si el sustrato sigue húmedo, no hace falta añadir agua.

También existe un truco simple para saber si aún vive. Se llama “prueba del rascado”. Consiste en raspar un poco el tallo. Si debajo aparece color verde, todavía hay vida en la planta.