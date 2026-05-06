Plantas: lo que nunca debes hacer con tus suculentas

Tu suculenta no muere por falta de cuidado. Muere por errores comunes. Estas plantas almacenan agua en hojas y tallos. Por eso no siguen las reglas de otras especies. Según la Royal Horticultural Society, el exceso de riego y la falta de luz son las causas más frecuentes de deterioro en suculentas en interiores.

El error más común es tratarlas como plantas normales. Regarlas seguido provoca pudrición de raíces. Las suculentas necesitan sequía entre riegos. Cuando la tierra permanece húmeda, el oxígeno no llega a la raíz. Esto causa daño interno y hojas blandas o transparentes.

La recomendación es simple. Riega solo cuando el sustrato esté seco por completo. En climas cálidos, esto suele pasar cada 7 a 10 días. En invierno, el tiempo se alarga. El drenaje es vital. Una maceta sin agujeros acelera el problema y reduce la vida de la planta.

Otro error es dejarlas en sombra. Sin luz, la planta se estira en busca del sol. Este proceso se llama etiolación. Pierde su forma compacta y se debilita. Las hojas se separan y el tallo crece sin fuerza.

Las suculentas están en la lista de plantas que no pueden faltar en el hogar Foto: Pexels Las suculentas están en la lista de plantas que no pueden faltar en el hogar Foto: Pexels

La solución es dar luz brillante. El sol suave de la mañana funciona bien. También sirve una ventana iluminada. Más luz ayuda a mantener la forma, el color y la firmeza. Menos luz genera plantas frágiles y deformadas en pocas semanas.

El tercer error es usar tierra común. Este tipo de sustrato retiene agua. Las raíces no respiran y se dañan. Las suculentas necesitan un suelo suelto y drenante. Mezclas con arena gruesa o perlita funcionan mejor y evitan el exceso de humedad.