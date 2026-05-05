Netflix: esta historia de venganza coreana tiene acción desde el principio

La película de venganza que empieza con todo y no te suelta en Netflix. Acción pura desde el minuto uno.

En Netflix, Bailarina es una historia de venganza muy comentada por su trama directa. Acción, dolor y venganza se cruzan en esta película coreana que mantiene la tensión desde el primer minuto hasta el final.

Netflix: venganza sin límites La historia sigue a Ok-ju, una ex guardaespaldas con habilidades de combate. Todo cambia tras la muerte de su mejor amiga. Antes de morir, le deja un último pedido: vengarse. Ese objetivo guía cada paso de la protagonista y marca el tono de la película.

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Lejos de rodeos, la trama va al punto. Ok-ju investiga, persigue y enfrenta a los responsables. Cada escena es pura acción. Peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones y enfrentamientos directos forman el eje central del film. No hay descanso.