Netflix: esta historia de venganza coreana tiene acción desde el principio
La película de venganza que empieza con todo y no te suelta en Netflix. Acción pura desde el minuto uno.
En Netflix, Bailarina es una historia de venganza muy comentada por su trama directa. Acción, dolor y venganza se cruzan en esta película coreana que mantiene la tensión desde el primer minuto hasta el final.
Netflix: venganza sin límites
La historia sigue a Ok-ju, una ex guardaespaldas con habilidades de combate. Todo cambia tras la muerte de su mejor amiga. Antes de morir, le deja un último pedido: vengarse. Ese objetivo guía cada paso de la protagonista y marca el tono de la película.
Lejos de rodeos, la trama va al punto. Ok-ju investiga, persigue y enfrenta a los responsables. Cada escena es pura acción. Peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones y enfrentamientos directos forman el eje central del film. No hay descanso.
El dolor personal es el motor de la protagonista. La pérdida la marca. No se trata solo de acción. Hay un vínculo fuerte entre las dos amigas que se siente en cada decisión. Eso da mucho peso a la historia.