Netflix suma una historia romántica imperdible con Jennifer López como protagonista

Netflix es sin duda alguna el servicio de streaming más preferido por los usuarios y con la llegada de cada mes van renovando su larga lista de películas, series y documentales. En los últimos días revelaron el tráiler de una nueva comedia romántica y también su fecha de estreno.

La misma está protagonizada por Jennifer López , Brett Goldstein y Betty Gilpin. Turbulencia en la oficina se estrenará el próximo 5 de junio y es una de las grandes apuestas de la plataforma y promete arrasar desde el primer minuto.

La producción audiovisual sigue a Jackie, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados.

Sin embargo, su vida da un giro cuando termina involucrándose en un romance inesperado con un compañero de trabajo. Lo que arranca como una relación en secreto pronto deriva en enredos cada vez más complejos, donde se cruzan el humor, la tensión y decisiones que no son nada fáciles.

Netflix Jennifer López llega a Netflix con una historia de amor a la que no le faltará drama ni comedia. Foto: captura de video YouTube / Netflix.

La trama pone el foco en cómo dos obsesivos del trabajo lidian con el conflicto entre sus responsabilidades profesionales y lo que sienten el uno por el otro. La película buscará conquistar el corazón de los usuarios con su fuerte y atractiva historia.