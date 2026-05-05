Dura 3 capítulos y está en Netflix: la serie de estreno que todos están viendo

El mundo del combate celebra el regreso de dos estrellas femeninas luego de años fuera del deporte y Netflix estrena una serie para ver su preparación de cerca. El 6 de mayo llega Countdown: Rousey vs. Carano, la serie de 3 capítulos que emociona a los aficionados de las artes marciales.

La pelea histórica entre las leyendas de la MMA, Ronda Rousey y Gina Carano, está programada para el sábado 16 de mayo de 2026. Pero para calentar motores antes del combate, Netflix se prepara con una serie documental que sigue los entrenamientos de ambas luchadoras, quienes regresan tras largos retiros para enfrentarse en un “combate de ensueño”.

Ver Countdown: Rousey vs. Carano es sumergirse en un combate que tardó más de una década en materializarse y que apela a la nostalgia. Para Rousey es la oportunidad de redimirse tras duras derrotas en la UFC, y para Carano es demostrar que aún puede competir en las grandes ligas.

countdown netflix La serie que se estrena el 6 de mayo y prepara para un evento histórico. Archivo

La serie documental es perfecta para maratonear antes del evento estelar. Sus 3 episodios de corta duración y con historias personales se pueden consumir rápidamente. Además evidencian las rivalidades que se generan en los eventos deportivos, lo que puede resultar muy adictivo para los fans.