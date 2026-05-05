La serie criminal con Tom Hardy que mezcla mafia, poder y un elenco de lujo

La ficción criminal británica lleva años buscando nuevas formas de contar lo mismo: familias rotas, códigos de lealtad, traiciones inevitables y ese ecosistema donde el poder se ejerce con una mezcla de violencia y sofisticación. No es fácil encontrar una serie que, incluso trabajando sobre elementos conocidos, consiga sentirse fresca o al menos lo suficiente como para justificar otra inmersión en ese universo.

Pero si te enganchan las ficciones del estilo Ray Donovan, Los Caballeros o Gangs of London, esta serie estrenada en 2025 es para vos. Bajo el sello indiscutido de Guy Ritchie , MobLand (o Tierra de Mafia), tiene todos esos condimentos que tiene que tener un buen drama criminal .

La historia sigue a Harry Da Souza, un fixer profesional interpretado por Tom Hardy . Su trabajo consiste, básicamente, en apagar los incendios y resolver los problemas dentro del imperio criminal de los Harrigan, una familia mafiosa irlandesa asentada en Londres que empieza a tambalear cuando una serie de eventos desata una guerra con otro clan rival.

Harry no es exactamente un matón ni un simple intermediario. Es el tipo que entra cuando todo está a punto de explotar y encuentra una solución, aunque esa solución casi siempre implique cruzar alguna línea ética. A medida que las tensiones entre las familias se intensifican, él queda atrapado entre su lealtad profesional, sus propios límites y una estructura criminal que empieza a resquebrajarse desde adentro.

MobLand - Trailer oficial Paramount+

Pero Tierra de mafia no se queda solo en el plano mafioso. También explora las tensiones familiares, la decadencia del liderazgo y cómo el crimen organizado comienza a cambiar una vez que las viejas reglas dejan de funcionar.

El sello Ritchie, pero con otro ritmo

Quien espere la velocidad frenética y el humor ácido de películas como Snatch o Juegos, trampas y dos armas humeantes, quizá se lleve una sorpresa. Aunque tiene la impronta visual de Ritchie, con esos planos precisos, diálogos afilados, una puesta en escena estilizada y elegante, Tierra de mafia tiene un ritmo más pausado, más cercano al thriller dramático que a la comedia criminal. Varias críticas coincidieron en señalar que arranca con cierta lentitud, pero también destacaron que encuentra solidez a medida que profundiza en sus personajes.

MobLand.jpg Pierce Brosnan y Helen Mirren en Tierra de mafia. Paramount+

Además de Tom Hardy, que vuelve a demostrar que es uno de los intérpretes más sólidos del género, se le suman Pierce Brosnan como el patriarca Conrad Harrigan, y Helen Mirren como Maeve, la verdadera fuerza calculadora detrás del clan.

Con una primera temporada de 10 episodios, y una segunda en camino, MobLand es una serie criminal violenta, bien actuada, visualmente impecable y lo suficientemente inteligente como para sostener el interés sin depender de giros constantes. Si te gustan las historias de poder, lealtades quebradas y personajes que siempre están al borde del desastre, Tierra de mafia es para vos y está disponible en Paramount+.