Amazon Prime Video: la dramática serie argentina de 8 capítulos que no te podés perder

áLas diferentes plataformas de streaming tienen dentro de sus diferentes listas grandes producciones audiovisuales nacionales. Amazon Prime Video estrenó hace poco tiempo una serie impactante de tan solo 8 capítulos que no te vas a querer perder.

Se trata de Amor Animal , un film producido por Sebastián Ortega y que cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Franco Masini, Tatiana Glikman, Santiago Achaga, Valentina Zenere, Olivia Nuss, Toto Rovito, Inés Estevez, Antonio Birabent, Juan Sorini.

En este drama de ficción, Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial. A pesar de sus realidades diferentes y las fuerzas externas que los separan, intentan dar cabida a su amor, desatando así una guerra de pandillas.

Sebastián Ortega dejó en claro que "Amor Animal explora dos mundos socialmente opuestos a través de un thriller de acción repleto de música y vínculos violentos y apasionados. Quería retratar la intensidad de la vida de los jóvenes de hoy. Un reto inmenso para esta experiencia que nos une felizmente con Amazon Prime, en una serie que nos ilusiona mucho y que esperamos que cautive al público".

Amor Animal La serie está disponible en Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video.

La serie estrenó su primera temporada con un total de 8 capítulos de 40 minutos cada uno. Además se encuentra disponible en más de 240 países y es una de las preferidas por los usuarios de la plataforma.