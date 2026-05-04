El presidente de APTRA estuvo junto a Martín Cirio y desempolvó información que expone a diferentes personajes del ámbito periodístico y político.

Luis Ventura volvió a referirse a los manejos internos de los medios de comunicación y la política. Durante su participación en el ciclo "En la cama con Martina", conducido por el influencer Martín Cirio, el periodista de espectáculos arremetió contra sus colegas del ámbito, asegurando que la gran mayoría no ejerce la profesión de manera independiente.

Al ser consultado sobre qué porcentaje de los periodistas políticos son operadores, Ventura fue categórico: "La gran mayoría de los periodistas, entre comillas, políticos, son operadores". En esa misma línea, profundizó su postura definiendo a estas figuras del medio como "lobistas, mercenarios, ensobrados y extorsionadores", dejando en claro que, según su perspectiva, el periodismo independiente casi no existe en ese rubro.

Los nombres apuntados por Ventura Embed - Luis Ventura lanzó escandalosas acusaciones contra importantes figuras del periodismo: "Operadora del carajo"

Para graficar su punto, el comunicador recordó situaciones personales en las que fue blanco de operaciones. Por un lado, mencionó los dichos de Elisa "Lilita" Carrió, quien en su momento sugirió que él trabajaba para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Por otro lado, apuntó directamente contra Silvia Mercado, a quien calificó de "operadora del carajo".

"Salió a decir que yo cobraba 600.000 dólares en Casa de Gobierno, que me lo pagaba Zannini, que yo pasaba por La Rosada para cobrar todos los meses mi sueldo", relató. Para desestimar la versión, Ventura recurrió a su realidad económica y territorial: "Imaginate que yo no viviría en un departamento de un ambiente en Lanús".