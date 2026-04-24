Detuvieron a un joven por amenazar de muerte a Luis Ventura: los fuertes detalles

Un joven de 26 años fue detenido en la localidad bonaerense de San Nicolás acusado de haber enviado reiteradas amenazas contra el periodista Luis Ventura . El operativo fue llevado adelante por la Policía Bonaerense, en conjunto con la DDI local y el área de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada por el propio Ventura, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp desde abril de 2025.

Según consta en el expediente, los textos incluían amenazas de muerte, insultos de carácter antisemita y referencias a hechos violentos dirigidos tanto al conductor como a su entorno familiar.

Los envíos no fueron aislados. De acuerdo con la investigación judicial, se repitieron en distintas fechas —junio y septiembre del mismo año— y desde múltiples números, incluso internacionales, lo que hizo presumir un hostigamiento sostenido en el tiempo.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la jueza Sandra Vites, quien ordenó avanzar con medidas urgentes para identificar al responsable. A partir de tareas investigativas, se logró ubicar al sospechoso y se libró una orden de allanamiento en un domicilio de la calle León Guruciaga al 1300.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes clave para la causa. El detenido fue imputado por coacción agravada y quedó a disposición de la Justicia.

En su momento, el periodista había hecho públicos algunos de los mensajes recibidos en televisión, donde se detallaban amenazas explícitas y referencias a supuestas actividades delictivas, en un tono intimidante que encendió las alarmas y derivó en la intervención judicial.

Las autoridades ahora buscan determinar si el acusado actuó solo o si existió algún tipo de coordinación detrás de los envíos.