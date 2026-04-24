Detuvieron a un joven por amenazar de muerte a Luis Ventura: los fuertes detalles
Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.
Un joven de 26 años fue detenido en la localidad bonaerense de San Nicolás acusado de haber enviado reiteradas amenazas contra el periodista Luis Ventura. El operativo fue llevado adelante por la Policía Bonaerense, en conjunto con la DDI local y el área de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad.
La causa se inició a partir de una denuncia radicada por el propio Ventura, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp desde abril de 2025.
Según consta en el expediente, los textos incluían amenazas de muerte, insultos de carácter antisemita y referencias a hechos violentos dirigidos tanto al conductor como a su entorno familiar.
La denuncia de Luis Ventura
Los envíos no fueron aislados. De acuerdo con la investigación judicial, se repitieron en distintas fechas —junio y septiembre del mismo año— y desde múltiples números, incluso internacionales, lo que hizo presumir un hostigamiento sostenido en el tiempo.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la jueza Sandra Vites, quien ordenó avanzar con medidas urgentes para identificar al responsable. A partir de tareas investigativas, se logró ubicar al sospechoso y se libró una orden de allanamiento en un domicilio de la calle León Guruciaga al 1300.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes clave para la causa. El detenido fue imputado por coacción agravada y quedó a disposición de la Justicia.
En su momento, el periodista había hecho públicos algunos de los mensajes recibidos en televisión, donde se detallaban amenazas explícitas y referencias a supuestas actividades delictivas, en un tono intimidante que encendió las alarmas y derivó en la intervención judicial.
Las autoridades ahora buscan determinar si el acusado actuó solo o si existió algún tipo de coordinación detrás de los envíos.