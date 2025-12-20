Juan Sebastián Verón, como un hincha más en San Nicolás: viaje en colectivo y una postal que se volvió viral

Verón, suspendido por seis meses para ejercer como presidente de Estudiantes, viajó con los fanáticos para la final del Trofeo de Campeones ante Platense.

Verón esperando con su mujer y su pequeña hija para subir al colectivo rumbo a San Nicolás. Foto: captura de video de TN.

Juan Sebastián Verón volvió a correrse del rol dirigencial para mezclarse con los hinchas de Estudiantes y viajar junto a ellos a San Nicolás, donde el Pincha enfrentó a Platense por el Trofeo de Campeones, en el cierre de la temporada del fútbol argentino.

Al igual que en la definición del Torneo Clausura ante Racing, el presidente del club platense eligió acompañar a los fanáticos y vivir la previa como uno más. Esta vez, el traslado fue en micro desde el Estadio UNO, punto de partida elegido por la mayoría de los hinchas.

La Bruja llegó acompañado por su pareja, Valentina Martín, y su hija Mila. Saludó a quienes aguardaban en la puerta del estadio y se quedó conversando con varios antes de subir al micro número 11, un guiño directo al dorsal que marcó su carrera como futbolista.

Así fue la salida de Verón en micro para ver la final de Estudiantes Verón subiendo al micro con su familia y los hinchas Verón subiendo al micro con su familia y los hinchas TN El viaje hasta el Estadio Único de San Nicolás, sede del partido, demandó casi 300 kilómetros. A diferencia del fin de semana anterior, cuando había volado a Santiago del Estero, Verón optó por compartir todo el recorrido junto a los hinchas.

La tierna foto de Verón con su pequeña hija rumbo a San Nicolás Verón y su hija Juan Sebastián Verón dormido con su hija Mila en brazos en el micro que los llevó hasta San Nicolás. Instagram Valeria Martín En la previa, una imagen se robó la atención en redes sociales: Valentina Martín publicó una foto del exvolante dormido en el micro junto a su hija, una postal íntima que generó ternura y dejó en pausa, por un rato, las tensiones con la AFA.