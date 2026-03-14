La sede que surgió como última opción para salvar la Finalissima entre la Selección argentina y España

La Finalissima entre Argentina y España quedó al borde de la suspensión y una nueva sede aparece como alternativa de último momento.

La Finalissima entre Argentina y España quedó al borde de la suspensión, pero una última alternativa podría salvarla. .

La Finalissima entre la Selección argentina y España volvió a quedar en suspenso y atraviesa horas decisivas. Cuando todo indicaba que el partido se cancelaría por falta de acuerdo entre UEFA y Conmebol, apareció una alternativa de último momento: jugarlo en Roma el 31 de marzo.

El encuentro estuvo prácticamente suspendido durante las últimas horas. Tras una reunión tensa entre las autoridades de ambas confederaciones el viernes, este sábado comenzaron los cruces de correos electrónicos y allí surgió un punto intermedio que reabrió una posibilidad de que el partido se dispute.

La AFA, respaldada por Conmebol, rechazó la propuesta de disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid al considerar que no se respetaba el principio de neutralidad. A partir de esa postura comenzó a tomar fuerza la idea de trasladar el duelo a Italia y correr la fecha algunos días para facilitar la logística del seleccionado argentino.

La AFA rechazó jugar en Madrid y propuso que se juegue en Roma el 31 de marzo Estadio Olímpico de Roma El estadio Olímpico de Roma surgió como posible sede neutral de la Finalissima. Archivo Con ese escenario, el Estadio Olímpico de Roma apareció como la última carta para evitar la suspensión definitiva. Si la propuesta se formaliza en las próximas horas y cumple con el criterio de sede neutral, la Finalissima entre los campeones de América y Europa todavía podría disputarse.