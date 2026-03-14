Por qué Lionel Messi ni siquiera viajó con Inter Miami para enfrentar a Charlotte por la MLS

Sorpresa: Lionel Messi no fue parte de la delegación de Inter Miami en el duelo por la cuarta fecha de la MLS. El gol 900 deberá esperar un poco más.

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, comentó qué fue lo que le ocurrió al rosarino y contó cómo está.

El gol 900 deberá seguir esperando. Sin Lionel Messi, Inter Miami enfrenta a Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en un partido correspondiente a la cuarta semana de la temporada regular de la MLS 2026. Las alarmas se encendieron cuando esta noche se conoció que ni Lionel Messi niRodrigo De Paul integraron la delegación que viajó para enfrentar al elenco de Carolina del Norte.

Pese a que posteriormente se supo que ambos están en buenas condiciones físicas, el cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano prefirió preservarlos pensando en el duelo del próximo miércoles ante Nashville por la revancha de los octavos de final de la Concachampions, tras el 0-0 en la ida.

El motivo por el que Messi no viajó a Charlotte De Paul y Messi en Inter Miami Si bien se dijo que viajarían hoy, Lionel Messi y Rodrigo De Paul no formaron parte de la delegación que se trasladó a Carolina del Norte. Prensa Inter Miami Si bien en un primer momento se había informado que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no habían viajado con el plantel pero que lo harían más tarde, finalmente el cuerpo técnico decidió que ambos se queden en Miami para recuperarse. La prioridad es el próximo compromiso del equipo, un duelo clave en la temporada.

Otro factor que también pesó en la decisión es que el Bank of America Stadium, donde juega Charlotte, cuenta con césped artificial, una superficie que suele implicar mayor riesgo para los futbolistas. Además, el equipo de Mascherano deberá afrontar una exigente seguidilla de cinco partidos en apenas dos semanas.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami? Lionel Messi Lionel Messi está a un gol de otra marca histórica: puede llegar a los 900 ante Nashville por la Concachampions. EFE Tras el empate 0-0 en la ida de los octavos de final disputada en Nashville el miércoles pasado, la revancha de la serie se jugará el miércoles 18 de marzo en el Chase Stadium. Una victoria le dará a Inter Miami el pase a la siguiente ronda.