Tras el anuncio sobre la ampliación de la Bombonera, las dos estadios que tiene Boca como opción en caso de mudar la localía

Luego de que Juan Román Riquelme confirmara que la Bombonera será ampliada, Boca deberá jugar de local en otro estadio durante una buena parte de las obras.

Los dos estadios que pican en punta en caso de que Boca debe mudar la localía por la ampliación de la Bombonera.

El histórico anhelo de ampliar la Bombonera comienza a tomar forma en Boca, que impulsa un proyecto para elevar la capacidad del estadio hasta los 84.500 espectadores. En caso de aprobarse y avanzar con las obras, el Xeneize deberá mudar su localía de manera temporal.

En ese escenario, los estadios que aparecen como principales alternativas son el Estadio José Amalfitani, de Vélez, y el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, ya que ambos recintos permitirían reubicar a los cerca de 25.000 abonados con los que cuenta el club.

Estadio José Amalfitani La cancha de Vélez tendrá un detalle muy particular en el partido contra Banfield. El José Amalfitani aparece como una de las opciones para que Boca haga de local mientras la Bombonera avanza con las obras. Archivo El Amalfitani y el Único Diego Armando Maradona, los dos estadios que pican en punta en caso de que Boca mude su localía La propuesta de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme —que todavía debe recibir el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires— contempla la construcción de seis torres sobre el playón de las vías ferroviarias para facilitar el ingreso y egreso del público hacia la segunda, tercera (que pasaría a ser totalmente popular) y una nueva cuarta bandeja. Durante esta primera etapa, Boca podría continuar jugando en su estadio.

La mudanza se produciría recién en la segunda fase del plan, cuando se demuelan la platea preferencial y los palcos ubicados sobre la calle Del Valle Iberlucea. Allí se levantarían dos nuevas plateas y se ampliaría notablemente el sector de palcos, que pasaría de 80 a 200. Desde el club señalan que no será necesario adquirir viviendas linderas —uno de los principales obstáculos de proyectos anteriores—, ya que se proyecta una estructura que permitirá el paso peatonal sin alterar el tránsito vehicular en la zona.

image Asi se vería La Bombonera con el proyecto que sueña Juan Román Riquelme. Archivo En ese contexto, Boca comenzó a evaluar opciones para trasladar su localía mientras se desarrollen las obras en la Bombonera. Las alternativas que aparecen con mayor fuerza son el Amalfitani y el Único Diego Armando Maradona, dos escenarios que permitirían reubicar a los cerca de 25.000 abonados del club, una condición indispensable para llevar adelante la mudanza temporal.