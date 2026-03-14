Tras el anuncio sobre la ampliación de la Bombonera, las dos estadios que tiene Boca como opción en caso de mudar la localía
Luego de que Juan Román Riquelme confirmara que la Bombonera será ampliada, Boca deberá jugar de local en otro estadio durante una buena parte de las obras.
El histórico anhelo de ampliar la Bombonera comienza a tomar forma en Boca, que impulsa un proyecto para elevar la capacidad del estadio hasta los 84.500 espectadores. En caso de aprobarse y avanzar con las obras, el Xeneize deberá mudar su localía de manera temporal.
En ese escenario, los estadios que aparecen como principales alternativas son el Estadio José Amalfitani, de Vélez, y el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, ya que ambos recintos permitirían reubicar a los cerca de 25.000 abonados con los que cuenta el club.
El Amalfitani y el Único Diego Armando Maradona, los dos estadios que pican en punta en caso de que Boca mude su localía
La propuesta de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme —que todavía debe recibir el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires— contempla la construcción de seis torres sobre el playón de las vías ferroviarias para facilitar el ingreso y egreso del público hacia la segunda, tercera (que pasaría a ser totalmente popular) y una nueva cuarta bandeja. Durante esta primera etapa, Boca podría continuar jugando en su estadio.
La mudanza se produciría recién en la segunda fase del plan, cuando se demuelan la platea preferencial y los palcos ubicados sobre la calle Del Valle Iberlucea. Allí se levantarían dos nuevas plateas y se ampliaría notablemente el sector de palcos, que pasaría de 80 a 200. Desde el club señalan que no será necesario adquirir viviendas linderas —uno de los principales obstáculos de proyectos anteriores—, ya que se proyecta una estructura que permitirá el paso peatonal sin alterar el tránsito vehicular en la zona.
En ese contexto, Boca comenzó a evaluar opciones para trasladar su localía mientras se desarrollen las obras en la Bombonera. Las alternativas que aparecen con mayor fuerza son el Amalfitani y el Único Diego Armando Maradona, dos escenarios que permitirían reubicar a los cerca de 25.000 abonados del club, una condición indispensable para llevar adelante la mudanza temporal.
Las ventajas y desventajas de ambos estadios
El estadio de Vélez cuenta con cierta ventaja por su ubicación. Si bien el Xeneize tiene hinchas en todo el país y especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, gran parte de quienes asisten con frecuencia al estadio viven en la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores, lo que facilitaría el traslado. Además, el Amalfitani ofrece accesos ágiles al estar situado cerca de la Autopista 25 de Mayo y rodeado por avenidas clave como Juan B. Justo y Rivadavia.
Por su parte, el Estadio Único Diego Armando Maradona también aparece como una alternativa firme para el cuadro de la Ribera y cuenta con una ventaja clara: su capacidad. Con lugar para 53.000 espectadores, supera a los 49.500 del Amalfitani. Además, actualmente no es utilizado de manera permanente por ningún club, lo que facilitaría la organización del calendario y simplificaría el operativo de seguridad para cada partido.
El principal inconveniente radica en la ubicación. El traslado desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata demanda entre 40 minutos y una hora en auto, un tiempo que podría incrementarse notablemente los días de partido debido al aumento del tránsito. En especial, el regreso podría transformarse en un problema para los hinchas cuando el equipo juegue entre semana o en horarios nocturnos.