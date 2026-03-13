Riquelme aseguró que Boca está cerca de avanzar con la ampliación de la Bombonera y cruzó a la oposición

En una entrevista con el canal oficial del club, Riquelme explicó en qué instancia está el plan para ampliar el estadio y dejó un mensaje directo a los hinchas.

La ampliación de la Bombonera volvió a escena. Riquelme dio detalles del proyecto y lanzó un mensaje directo a los hinchas de Boca.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en el canal oficial del club y dio detalles sobre el proyecto para ampliar la Bombonera. En medio de la preparación del equipo para visitar a Unión, el dirigente habló del avance de las gestiones y lanzó un mensaje dirigido a los hinchas.

Durante la charla, el mandatario explicó que el club recibió una respuesta positiva luego de presentar la documentación necesaria. "Primero queremos agradecer. La gente de Ferrosur se comportó muy bien con nosotros. Estuvo muy atenta. Nosotros presentamos todos los papeles que nos pidieron. Ayer tuvimos la respuesta de ellos y están de acuerdo con lo que presentamos, que no trae ningún inconveniente lo que les proponemos. Solo falta la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)", afirmó.

Riquelme sostuvo que el objetivo es mejorar el estadio sin mudarse del barrio. "Queremos que la Bombonera esté cada día más linda. Tenemos que ser conscientes de que hemos encontrado una Bombonera abandonada. Es nuestra casa. Tuvimos que trabajar mucho y descansar poco”, expresó.

Juan Román Riquelme descartó el estadio 360 y el Proyecto Esloveno: "Al hincha de Boca no le mientan más" Riquelme explicó por qué no comprará las casas de los vecinos Riquelme explicó por qué no comprará las casas de los vecinos El Canal de Boca El dirigente también se refirió a los proyectos alternativos que habían sido mencionados en los últimos años para modificar el estadio. En ese sentido, descartó la posibilidad del llamado "Proyecto Esloveno" y de la propuesta de construir un estadio 360 (de Jorge Amor Ameal).

"Dije que yo no tenía el derecho a golpear la puerta y decirle a alguien que se vaya de su casa. Pero si vamos a la realidad, ha pasado el tiempo, pido que al hincha de Boca no le mientan más", lanzó el presidente del club.