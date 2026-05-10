El llamativo sincericidio de Galíndez pese a ser la figura de Huracán y eliminar a Boca

El arquero y capitán, Hernán Galíndez, fue clave para que Huracán se lleve una histórica clasificación de la Bombonera. Igual, expresó que no se fue conforme.

Hernán Galíndez y una actuación soberbia en la histórica clasificación de Huracán en la Bombonera.

Después de una noche inolvidable en la Bombonera, el que habló con la tranquilidad de los que tienen experiencia fue Hernán Galíndez. El arquero y capitán de Huracán fue una de las grandes figuras de la clasificación ante Boca y, aun en medio de la euforia, eligió bajar el tono y marcar algunos aspectos puntuales de su juego.

El equipo de Diego Martínez dio el golpe en una cancha siempre compleja: pegó en los momentos justos, resistió en distintos momentos del partido y terminó sosteniendo el resultado incluso con dos jugadores menos durante los últimos 20 minutos. ¿El detalle no menor? Lo hizo frente a uno de los máximos candidatos al título.

La autocrítica de Hernán Galíndez pese a la clasificación de Huracán en la Bombonera “Es impresionante, la verdad que sabíamos que veníamos a una de las canchas más difíciles del país, sino la más difícil. Hicimos un gol rápido y tuvimos que sufrir, nos hacen un gol en un accidente”, expresó en primera instancia el arquero, que representará a Ecuador en el próximo Mundial.

Hernán Galíndez sumó 10 atajadas y fue clave en el 3-2 de Huracán ante Boca en la Bombonera. Hernán Galíndez sumó 10 atajadas y fue clave en el 3-2 de Huracán ante Boca en la Bombonera. FotoBaires

A pesar de haber sido decisivo con varias atajadas, Galíndez sorprendió con una autocrítica muy puntual sobre su rendimiento. “Me hicieron dos goles, no me puedo ir contento. Tengo que corregir. La cancha estaba difícil, había viento y Boca nos tiró 200 centros”, resaltó, dejando en claro que no se conforma aun después de una actuación soberbia frente a un Xeneize que lo peloteó de todos lados.