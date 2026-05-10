Video: la cargada de Huracán a Davo Xeneize, La Cobra y el canal de Azzaro tras eliminar a Boca

El Huracán de Diego Martínez dio el batacazo en la Bombonera, eliminó a Boca en los octavos de final del Torneo Apertura tras ganarle 3-2 en un partido que quedará en la memoria de todos los hinchas quemeros y se metió en los cuartos de final donde se verá las caras con Argentinos Juniors en la Paternal.

En un partido donde Hernán Galíndez fue la gran figura de la noche en Brandsen 805, el Globo, que comenzó ganando con un gol tempranero del Colo Gil, se quedó a minutos de evitar ir al alargue, pero el tanto de Milton Giménez a los 87 minutos mandó todo al tiempo extra. Allí, los de Parque Patricios fueron efectivos y pegaron en los momentos justos gracias a un doblete de Oscar Romero (ambos tantos fueron de penal).

Sin embargo, sobre el final del PT, el partido se fue de las manos para Huracán y tanto Erik Ramírez como Fabio Pereyra se fueron expulsados y dejaron al equipo con 9 jugadores. A pesar de que Ángel Romero le puso suspenso al encuentro, el Globo logró resistir, dio el golpe en La Boca y se metió en la siguiente ronda del certamen local.

La cargada de Huracán a Davo Xeneize, La Cobra y el canal de Azzaro tras eliminar a Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2053293706522804608?s=46&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/LilPkIlWCV — CA Huracán (@CAHuracan) May 10, 2026

Como suele ocurrir en estos tipos de partidos, el equipo ganador siempre suele burlarse del perdedor y esta no fue la excepción. Luego del histórico bombonerazo, Huracán subió varias publicaciones a sus redes sociales para reírse del Xeneize y en uno de los videos que publicaron se burlan de Davo Xeneize, La Cobra y de algunos periodistas partidarios de Boca del canal de Flavio Azzaro.