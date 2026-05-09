Los lapidarios memes de la cuarta eliminación de Boca en dos años en la Bombonera

Boca Juniors perdió contra Huracán en un duelo muy picante de octavos del Torneo Apertura. Con esta caída, sufrió la cuarta eliminación en apenas un año y medio jugando en la Bombonera, tras lo que fueron los traspiés en 2025 contra Alianza Lima por Copa Libertadores, contra Independiente por el anterior Apertura y contra Racing por el Clausura.
Esta nueva desilusión en una instancia tan prematura volvieron al equipo en un imán de las más acaloradas críticas por parte de sus propios hinchas, pero también en un foco de burlas por parte de los de otros clubes. Tras el pitazo final, los memes no se hicieron esperar.
Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Huracán
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