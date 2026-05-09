Los lapidarios memes de la cuarta eliminación de Boca en dos años en la Bombonera

Boca Juniors perdió contra Huracán en un duelo muy picante de octavos del Torneo Apertura. Con esta caída, sufrió la cuarta eliminación en apenas un año y medio jugando en la Bombonera, tras lo que fueron los traspiés en 2025 contra Alianza Lima por Copa Libertadores, contra Independiente por el anterior Apertura y contra Racing por el Clausura.