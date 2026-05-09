¡Boca, eliminado! Por los octavos de final, perdió 3-2 contra Huracán, que terminó con nueve

Huracán ganó por los goles de Gil y Oscar Romero por duplicado. Giménez y Ángel Romero marcaron para Boca. Ramírez y Pereyra vieron la roja en la visita.

Boca Juniors quedó eliminado en la primera instancia de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Por los octavos de final, cayó 3-2 este sábado en la Bombonera contra Huracán, que se medirá en cuartos ante el vencedor de Argentinos Juniors vs. Lanús.

En un duelo cambiante, el Globo comenzó ganando desde el arranque por un gol de Leonardo Gil a los 4 minutos. Sobre el final, el Xeneize logró empatarlo con un tanto con algo de polémica de Milton Giménez y forzó el alargue. En el tiempo extra, Oscar Romero marcó un doblete determinante de penal para la visita, y el descuento de su hermano Ángel para los locales no terminaría siendo suficiente para modificar el desenlace final.

El elenco de Parque Patricios terminó jugando el segundo tiempo extra con nueve jugadores por las expulsiones consecutivas en una misma jugada de Erik Ramírez y Fabio Pereyra a los 105'. Afortunadamente, esto no les terminó costando la victoria.

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