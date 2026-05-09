El particular posteo de Cavani en medio de los rumores sobre su futuro en Boca: ¿se retira en junio?

Edinson Cavani continúa con su compleja recuperación en la zona lumbar y volvió a utilizar sus redes sociales para dejar un contundente mensaje.

Cavani, entre la recuperación y los rumores sobre el retiro del fútbol: el uruguayo tiene una postura clara.

La incertidumbre alrededor de Edinson Cavani no deja de ser un tema sensible en el mundo Boca. El delantero uruguayo de 39 años todavía sigue trabajando apartado del grupo y su futuro genera cada vez más preguntas entre los hinchas xeneizes.

El panorama viene siendo muy complejo para el Matador desde el fuerte golpe lumbar que sufrió frente a Huracán el año pasado. Aquella lesión lo marginó del sprint final de 2025 y también lo complicó en el inicio de este año (apenas pudo sumar algunos minutos en los partidos ante Platense y Racing). En los últimos días, incluso, tomó fuerza la versión de un posible retiro a mitad de año si no logra dejar atrás sus problemas físicos.

El contundente mensaje de Cavani sobre su continuidad en Boca En medio de ese contexto, Cavani decidió expresarse nuevamente en sus redes sociales. El ex PSG y Manchester United compartió un video de un entrenamiento publicado por el club y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión.

“Las cosas que nos pasan siempre nos sirven para aprender y darnos cuenta de que siempre hay un motivo por el cual mirar adelante e ir en busca de ese objetivo”, escribió en su cuenta de Instagram, en una posteo que muchos interpretaron como una señal de que todavía mantiene la intención de seguir jugando. Y, para revalidar eso, agregó: “Contento y con ganas de estar compitiendo con todos...”

La nueva publicación de Edinson Cavani en su cuenta de Instagram. La nueva publicación de Edinson Cavani en su cuenta de Instagram.