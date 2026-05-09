Video: tremendo accidente de Marc Márquez en la Sprint de Le Mans y fractura en el pie derecho

El multicampeón español, Marc Márquez, sufrió una escalofriante caída en la carrera corta del GP de Francia y los estudios confirmaron el duro diagnóstico.

Marc Márquez voló por los aires sobre el final de la Sprint en Le Mans.

Lo que parecía una caída más terminó convirtiéndose en una pésima noticia para Marc Márquez. El español sufrió una aparatosa y durísima accidente en una de las últimas vueltas de la carrera Sprint de Francia del MotoGP, disputada este sábado en Le Mans.

El piloto catalán salió despedido por encima de su moto y golpeó con fuerza contra el asfalto en la penúltima vuelta de la competencia. Afortunadamente, evitó que la Ducati, que quedó completamente destrozada, le cayera encima tras el impacto y pudo retirarse de la pista por sus propios medios, aunque con evidentes gestos de dolor.

El momento del brutal accidente de Marc Márquez en Francia Impactante caída de Marc Márquez en la Sprint de Le Mans. Impactante caída de Marc Márquez en la Sprint de Le Mans. Video: MotoGP Apenas se levantó, el multicampeón logró salir caminando de la pista, aunque rengueando visiblemente del pie derecho. En ese momento, dentro del equipo todavía mantenían algo de optimismo porque el piloto podía apoyar parcialmente el pie. Sin embargo, la preocupación fue creciendo con el correr de los minutos.

La imagen que encendió todas las alarmas apareció poco después en el paddock: ya cambiado y con ropa de calle, Márquez salió del box de Ducati sin apoyar el pie derecho. Ahí quedó claro que el golpe había sido mucho más serio de lo que parecía en un principio, y eso fue lo que terminó confirmando el parte médico.