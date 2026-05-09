A Martín Palermo le preguntaron cuáles son los 5 grandes de Argentina y dejó afuera a un histórico club

Martín Palermo se animó a enumerar a los equipos más importantes del fútbol argentino según su criterio y sorprendió a todos por una llamativa ausencia.

Palermo eligió a los clubes más grandes del país y su top reabrió el debate. Foto: Télam

Martín Palermo volvió a dejar una fuerte postura sobre el fútbol argentino y rápidamente generó debate entre los hinchas. El máximo goleador de la historia de Boca participó del ciclo “Te Dejo en Orsai” y sorprendió al elegir cuáles son, para él, los cinco clubes más grandes del país.

Cuando le preguntaron por su ranking personal, el Titán no dudó demasiado en responder. “Boca, River, Estudiantes, Independiente y Racing”, enumeró el exdelantero, que actualmente desarrolla su carrera como entrenador. La lista no tardó en viralizarse en redes por una ausencia que llamó mucho la atención.

Palermo lo tiene claro: Estudiantes es más grande que San Lorenzo Claro, porque al que dejó afuera es nada menos que San Lorenzo, históricamente considerado dentro del top de los equipos más importantes de Argentina. En su lugar, el Titán eligió a Estudiantes de La Plata, institución donde se formó futbolísticamente y de la que nunca ocultó su fanatismo.

Los 5 grandes del fútbol argentino según Martín Palermo. Los 5 grandes del fútbol argentino según Martín Palermo. Video: @tedejoenorsai

La elección de Palermo tiene relación directa con su historia personal. Antes de convertirse en ídolo absoluto de Boca, dio sus primeros pasos en el Pincha -jugó allí entre 1992 y 1997- y mantiene un fuerte vínculo emocional con el club platense. Por eso, para muchos, su respuesta estuvo más ligada al sentimiento que a la discusión histórica.