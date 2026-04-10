Martín Palermo habló de la frustrada chance de dirigir a San Lorenzo: "Lo deseaba por lo que mueve el club"

Martín Palermo, quien estuvo a un paso de convertirse en DT del conjunto de Boedo, dio detalles de por qué no llegó al banco de suplentes del Ciclón.

Uno de los grandes candidatos que apareció para sustituir a Damián Ayude en San Lorenzo fue Martín Palermo. El Titán, que venía de dirigir al Fortaleza de Brasil y estuvo muy cerca de salvarlo del descenso pese a arrancar desde muy atrás, llegó a mantener una reunión positiva con la dirigencia del Ciclón e incluso algunos medios aseguraron que sería el próximo entrenador azulgrana.

Sin embargo, con las horas esa idea se fue desvaneciendo en medio de rumores políticos, y el cuadro de Boedo fue por Pablo Guede, actual DT de Alianza Lima, quien rechazó la propuesta. Y finalmente el club contrató a Gustavo Álvarez, ex técnico de la U. de Chile, quien desde su llegada al Azulgrana dirigió tres partidos, con dos empates (Riestra y Recoleta por Copa Sudamericana) y un valioso triunfo ante Estudiantes de La Plata.

Martín Palermo habló de la frustrada chance de dirigir a San Lorenzo Luego de su frustrada llegada a San Lorenzo, Martín Palermo habló este viernes por la mañana en el programa ¡Arriba, carajo! por DSports Radio y dio detalles de por qué no arribó a uno de los cinco grandes del fútbol argentino: “Yo ya estaba con que en dos días estaba entrenando. Estuve justo en el sorteo de la Sudamericana y por un momento me veía como técnico analizando los rivales y qué equipos me iban a tocar”, se sinceró.

Palermo será el nuevo entrenador de Olimpia Foto: @martinpalermo.ok Palermo habló sobre su frustrada llegada a San Lorenzo. Foto: @martinpalermo.ok “Lamentablemente no se dio. Era algo que deseaba porque obviamente San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando. Creo que fue parte de la indecisión de ese momento”, añadió el exentrenador de Platense.

Palermo desmintió los rumores que involucraban a Mauricio Macri Por otro lado, Martín Palermo aprovechó para desmentir las versiones de que Mauricio Macri había sido quien lo acercó al cuadro azulgrana: “Ya hoy vivo de otra manera (los rumores). Macri no te paga ni un café y decían que me va a pagar el sueldo a mí o va a poner plata en San Lorenzo”, sentenció.