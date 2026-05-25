Francisco Cerúndolo superó a Van de Zandschulp y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (25°) se metió en la segunda ronda de Roland Garros luego de un trabajado triunfo ante el complicado neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Cerúndolo , que quiere tener una buena actuación en el segundo Grand Slam de la temporada para volver al top 20 del ranking, se impuso por 6-3, 6-4, 6-7(7) y 6-4, luego de 3 horas y 37 minutos de juego.

El argentino comenzó el partido en un gran nivel y parecía que se iba a llevar un cómodo triunfo, incluso llegó a sacar para partido en el tercer set. Sin embargo, se le terminaron complicando las cosas por errores propios y terminó cediendo dicho parcial en el tie-break, después de desaprovechar un matchpoint.

Finalmente Cerúndolo tuvo una gran reacción en el cuarto set, el cual se adueñó con un sólido 6-4 gracias a los dos quiebres que obtuvo, contra solo uno de su rival.

De esta manera, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda, donde tendrá como oponente al local Hugo Gastón, que le ganó en cinco sets a su compatriota Gael Monfils, quien disputó este Grand Slam por última ocasión en su carrera ya que se retirará una vez finalizada la temporada.

Otro histórico tenista que se despidió de Roland Garros fue el suizo Stan Wawrinka, quien en 2015 dio la gran sorpresa al quedarse con el título en el Grand Slam parisino al derrotar al serbio Novak Djokovic. Su verdugo en esta ocasión fue el neerlandés Jesper De Jong.

Triunfos de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

Mariano Navone Mariano Navone comenzó con el pie derecho en Roland Garros. EFE

El argentino Mariano Navone derrotó en tres sets al estadounidense Jenson Brooksby y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Roland Garros. En simultáneo, el bonaerense Camilo Ugo Carabelli le ganó al norteamericano Emilio Nava.

Navone, que es oriundo de 9 de Julio, venía de sufrir un duro golpe el sábado al perder la final del ATP 250 de Ginebra, Suiza, ante el estadounidense Learner Tien (18°) en tres sets.

Este lunes en un partido que duró dos horas y 36 minutos en la cancha 4, el argentino de 25 años superó sin problemas por 6-4, 6-4 y 6-4 a Brooskby, que venía de disputar su último encuentro el pasado 19 de mayo cuando cayó con el noruego Casper Ruud en la primera ronda.

Con este triunfo, Navone alcanzó las 15 victorias en el año sobre polvo de ladrillo y, además, avanzó por tercera vez a la segunda ronda del mítico certamen que se disputa en Paris, Francia.

En la próxima ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik que derrotó 6-3, 6-2 y 6-4 al francés Titouan Droguet.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli enfrentaba al estadounidense Nava tras ser semifinalista en Marrakech y cuartofinalista en Hamburgo y lo derrotó 7-6(10), 6-3 y 6-3 en la cancha 5.

Tras un primer set complejo donde se impuso en un ajustadisimo tie break por 12-10, el tenista bonaerense sacó adelante el partido con solidez y, en la próxima instancia, enfrentará al ruso Andrey Rublev (11°).

Fuente: NA