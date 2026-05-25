Los medios especializados del mundo, rendidos a los pies de Franco Colapinto tras el GP de Canadá

Tras un pobre 2025 que generó muchas dudas e hizo que todos lo miraran de reojo, Franco Colapinto está logrando reencausar su estadía en la Fórmula 1 de la mejor manera posible. Este domingo quedó sexto en el Gran Premio de Canadá , puntuó por tercera vez en la temporada y tuvo la mejor actuación desde su llegada a la categoría.

A base de buenos resultados, el joven piloto pilarense se está ganado elogio tras elogio, y no solo de parte de los fanáticos argentinos o de su propia escudería, sino de los medios especializados en el deporte automotor en todo el mundo, que tras su actuación en Montreal, se rindieron a sus pies.

" Colapinto logró su mejor resultado en la F1 en Canadá , completando un fin de semana muy sólido con un sexto puesto", apuntó la cuenta oficial de la categoría. A su vez, remarcó como se repuso tras un pequeño inconveniente en la carrera: "El piloto argentino tuvo un momento de susto al rozar el muro tras salir de boxes, dañando su alerón delantero, pero esto no pareció afectarle en absoluto".

El portal estadounidense destacó la evolución de Franco este año en comparación con el anterior: "Sea o no gracias a las mejoras de Alpine, lo que sea que el equipo de Enstone haya hecho para que Colapinto se sienta más cómodo en el coche de 2026 ha funcionado, ya que respaldó el séptimo puesto en Miami, el mejor resultado de su carrera en F1, con otro mejor al llegar sexto en Montreal".

"Mientras su compañero de equipo Pierre Gasly ha tenido problemas por motivos que Alpine todavía está investigando, aunque los abandonos le permitieron sumar puntos el domingo, Colapinto ha estado rindiendo al máximo y eso a pesar de haber dado solo una vuelta en los entrenamientos libres en el fin de semana sprint de Canadá", agregó.

L'Equipe:

El prestigioso medio francés elogió el resultado conjunto del equipo: "Por segunda vez esta temporada después de China, Alpine colocó sus dos autos en el top 10 con Franco Colapinto 6º y Pierre Gasly 8º. Los 12 puntos son una cosecha que el equipo no lograba desde Brasil 2024 (doble podio de Ocon y Gasly). El error de McLaren abrió una puerta en la que el argentino (que logra el mejor resultado de su carrera en F1 y mantiene el impulso tras su 7º puesto en Miami), y el francés supieron meterse".

The Race:

El medio británico, que supo ser muy crítico del piloto pilarense en el pasado, ahora no pudo más que reconocer sus méritos: "Franco Colapinto ha estado en buena forma con Alpine en las últimas carreras, pasando de una derrota casi segura ante Pierre Gasly el año pasado a superar repetidamente a su compañero de equipo y demostrar una vez más que merece su asiento en la F1, tal como lo hizo en Williams", indicó.

"No hay mucho que destacar de su carrera, que podría haber terminado octava si los McLaren no se hubieran desmoronado, pero no se pueden controlar los resultados ni el rendimiento de los demás. Él y Alpine no estuvieron ni cerca de los tres primeros equipos en la carrera, pero Colapinto completó otro fin de semana impecable", sentenció finalmente.