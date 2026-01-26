El duro pronóstico contra Colapinto y Alpine del medio más crítico: "Tiene que ser su última oportunidad"

Un importante medio del automovilismo anticipó un duro 2026 para Alpine y fue tajante respecto del desempeño de Colapinto en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Alpine se encuentran en plena preparación para una nueva temporada de la Fórmula 1. Con auto nuevo, buscan aprender de los errores del pasado y levantar cabeza luego de lo que fue un pésimo 2025, en el que el equipo quedó último en el campeonato de constructores y el argentino no logró sumar ni un solo punto.

Y si bien hay optimismo en el equipo, algunos medios no anticipan un mejor desempeño para este año. Tal es el caso del portal especializado The Race, que el pasado campeonato fue el más critico del piloto pilarense y que para el que se viene anticipó que la escudería francesa volverá a quedar décima -ahora sobre 11 competidores, no sobre 10-, únicamente por encima de Racing Bulls y por debajo de la debutante Cadillac.

The Race apuntó contra Colapinto y anticipó un mal año para Alpine Alpine 2026 F1 Alpine encara el 2026 con un nuevo auto. "Alpine volverá a tener serias dificultades", auguró el periodista Matt Beer. En la misma nota, destacó el rol del corredor principal del equipo y lo hecho el último torneo: "Pierre Gasly hizo un trabajo heroico con el peor coche de la F1 2025, sumando los 22 puntos de Alpine", resaltó al respecto.

En el mismo sentido, apuntó contra el rendimiento de Colapinto, de quien no expresó buenas impresiones para este 2026: "Al igual que hace 12 meses, existen dudas sobre su compañero de equipo, ya que Gasly carga con la mayor parte del trabajo ahora mismo", sostuvo.

Entonces, lanzaron un contundente y severo "ultimátum" para Alipine y el joven piloto argentino: "Esta tiene que ser la última oportunidad en la F1 para Colapinto, que no demostró lo suficiente con la suficiente frecuencia", sentenció The Race.