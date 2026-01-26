Flavio Briatore hizo una pícara comparación entre Colapinto y un campeón de la Fórmula 1: "Ojalá se pareciera"

Flavio Briatore sorprendió con una declaración contundente sobre Franco Colapinto, lo vinculó con uno de los grandes campeones de la F1 y resaltó su evolución.

El posteo de Flavio Briatore apoyando a Franco Colapinto tras su renovación con Alpine. Foto: @AlpineF1Team

Flavio Briatore volvió a dejar títulos fuertes. Fiel a su estilo directo, el director ejecutivo de Alpine comparó a Franco Colapinto con Fernando Alonso y recordó el nivel del español en sus inicios, cuando fue campeón del mundo con Renault.

Consultado sobre si ve similitudes entre ambos, el dirigente fue claro. “El joven Alonso era un fenómeno, a la altura de Senna o Schumacher. Es muy pronto para saber si tiene cosas, ojalá se pareciera, u ojalá se pareciera al viejo Alonso, que también es muy bueno”, afirmó.

colapinto alonso Colapinto y Alonso sonríen en un Media Day previo al GP de Bélgica 2025: maestro y alumno siempre tuvieron muy buena onda. Captura de video Además, Briatore reconoció su preferencia personal por el piloto español en caso de que no pueda pelear el título con Alpine. “Que gane Alonso, al 100%”, dijo entre risas en diálogo con Mundo Deportivo, durante una presentación en Barcelona del nuevo A526.

Más allá de la comparación, el italiano elogió el crecimiento del argentino en el último tiempo. "Creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte", destacó.

También remarcó su compromiso con el trabajo técnico. “Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Veo que su madurez aumenta cada día”, explicó, valorando su evolución dentro del equipo.