Franco Colapinto giró por primera vez con el Alpine 2026 en los test de Barcelona y dio que hablar

Franco Colapinto dio este lunes un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al debutar oficialmente con Alpine en los test de pretemporada 2026, disputados en el Circuit de Barcelona-Catalunya . Fue la primera vez que el argentino salió a pista con el A526 bajo el nuevo reglamento técnico.

La imagen más esperada llegó temprano, cuando Colapinto abandonó el garaje y completó sus primeras vueltas en un contexto de trabajo controlado. El objetivo principal fue recopilar datos, evaluar el comportamiento del auto y adaptarse al nuevo monoplaza.

En sus primeras referencias, el argentino marcó un tiempo de 1:32.012 que lo ubicó P5 en una tanda enfocada en fiabilidad. Más tarde, mejoró su registro con un giro de 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes, que fue el auto de referencia de la jornada.

La mañana tuvo un momento particular cuando el Alpine A526 quedó detenido a la salida de boxes a las 11:08, provocando la primera bandera roja de la F1 2026. El inconveniente no fue grave y Colapinto pudo reanudar la marcha minutos después sin asistencia externa.

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Con el correr de las horas, el piloto volvió a pista y Alpine acumuló cuatro vueltas en una sesión de actividad moderada. El equipo confirmó que durante toda la jornada del lunes el argentino estuvo a cargo del auto, mientras que todavía resta definir cómo se repartirán los próximos días con Pierre Gasly .

Alpine 2026 F1 Colapinto abrió la era 2026 de la F1 con Alpine y generó expectativas @AlpineArg_

Kimi Antonelli marcó la referencia

En cuanto al ritmo general, Mercedes fue el equipo más activo, con 24 vueltas, y Kimi Antonelli lideró la tabla con 1:27.406. Los tiempos estuvieron lejos del rendimiento real, ya que los equipos priorizaron pruebas técnicas por sobre la búsqueda de velocidad.

En esta primera jornada solo giraron siete escuderías: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull. McLaren y Ferrari no participaron, mientras que Williams no estará presente durante toda la semana.

Cómo serán los test en Barcelona

Los test se desarrollan en dos sesiones diarias, de 5 a 9 y de 10 a 14 horas de la Argentina. Cada equipo cuenta con tres días y un solo auto, por lo que el tiempo en pista es limitado. Además, Pirelli puso a disposición los compuestos C1, C2 y C3.

Con este estreno, Colapinto comenzó formalmente su temporada 2026 en la Fórmula 1. Sumó kilómetros, vivió su primera situación límite y dejó buenas sensaciones en una etapa clave de preparación con Alpine.