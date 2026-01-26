Franco Colapinto giró por primera vez con el Alpine 2026 en los test de Barcelona y dio que hablar
Colapinto giró por primera vez con el A526 en los ensayos de pretemporada. Sumó kilómetros, marcó tiempos y protagonizó el primer incidente del año.
Franco Colapinto dio este lunes un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al debutar oficialmente con Alpine en los test de pretemporada 2026, disputados en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Fue la primera vez que el argentino salió a pista con el A526 bajo el nuevo reglamento técnico.
La imagen más esperada llegó temprano, cuando Colapinto abandonó el garaje y completó sus primeras vueltas en un contexto de trabajo controlado. El objetivo principal fue recopilar datos, evaluar el comportamiento del auto y adaptarse al nuevo monoplaza.
En sus primeras referencias, el argentino marcó un tiempo de 1:32.012 que lo ubicó P5 en una tanda enfocada en fiabilidad. Más tarde, mejoró su registro con un giro de 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes, que fue el auto de referencia de la jornada.
Colapinto arrancó la F1 2026 con Alpine y llamó la atención en Barcelona
La mañana tuvo un momento particular cuando el Alpine A526 quedó detenido a la salida de boxes a las 11:08, provocando la primera bandera roja de la F1 2026. El inconveniente no fue grave y Colapinto pudo reanudar la marcha minutos después sin asistencia externa.
Con el correr de las horas, el piloto volvió a pista y Alpine acumuló cuatro vueltas en una sesión de actividad moderada. El equipo confirmó que durante toda la jornada del lunes el argentino estuvo a cargo del auto, mientras que todavía resta definir cómo se repartirán los próximos días con Pierre Gasly.
Kimi Antonelli marcó la referencia
En cuanto al ritmo general, Mercedes fue el equipo más activo, con 24 vueltas, y Kimi Antonelli lideró la tabla con 1:27.406. Los tiempos estuvieron lejos del rendimiento real, ya que los equipos priorizaron pruebas técnicas por sobre la búsqueda de velocidad.
En esta primera jornada solo giraron siete escuderías: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull. McLaren y Ferrari no participaron, mientras que Williams no estará presente durante toda la semana.
Cómo serán los test en Barcelona
Los test se desarrollan en dos sesiones diarias, de 5 a 9 y de 10 a 14 horas de la Argentina. Cada equipo cuenta con tres días y un solo auto, por lo que el tiempo en pista es limitado. Además, Pirelli puso a disposición los compuestos C1, C2 y C3.
Con este estreno, Colapinto comenzó formalmente su temporada 2026 en la Fórmula 1. Sumó kilómetros, vivió su primera situación límite y dejó buenas sensaciones en una etapa clave de preparación con Alpine.