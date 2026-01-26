Claudio Úbeda sorprendió al hablar de un posible refuerzo top para Boca que estaría al caer: "Tiene jerarquía"

Tras el triunfo ante Riestra, Claudio Úbeda se refirió a un posible refuerzo top y dio detalles sobre la lesión de Battaglia, que lo marginará por un tiempo.

Después del debut con victoria en La Bombonera, Claudio Úbeda dejó definiciones clave sobre el futuro del plantel, el mercado de pases y una baja sensible. Foto: captura de TV.

Boca arrancó el Torneo Apertura con una victoria necesaria ante Deportivo Riestra y el alivio fue evidente en Claudio Úbeda. El cabezazo de Lauro Di Lollo en el tramo final despejó las dudas y le permitió al DT empezar el año con un triunfo obligado en casa.

El entrenador valoró especialmente el resultado por el contexto. Boca no ganaba en un debut de Liga desde hacía cuatro estrenos (3 empates y 1 derrota) y venía de un cierre de 2025 complicado. “Valoramos muchísimo el resultado. Creo que teníamos que ganar y el equipo ganó”, sostuvo, destacando la paciencia y el orden frente a un rival defensivo.

Tras el partido, Úbeda también sorprendió al hablar del mercado de pases. Consultado por Santiago Ascacibar, no esquivó el tema y elogió abiertamente al mediocampista. “No vamos a descubrir nada en decir que Ascacibar es un jugador que tiene jerarquía, personalidad y puede llegar y hacerlo bien”, afirmó, dejando abierta la puerta a una posible llegada, algo que post triunfo amistoso ante Olimpia había preferido no hacer.

Claudio Úbeda habló del mercado de pases y dejó definiciones clave

Además, remarcó que las negociaciones están en marcha y que podría haber novedades en breve. "El club está trabajando y esperamos que en las próximas horas se puedan resolver", explicó, en referencia a los últimos días del libro de pases.

En cuanto a las lesiones, el DT mostró preocupación, especialmente por Rodrigo Battaglia. “Lo de Rodrigo ( Battaglia) es quirúrgico, sabemos que es una baja importante, no solo por lo que nos puede dar sino por su personalidad”, reconoció, confirmando que el mediocampista deberá ser operado.