Los ampulosos gestos de Riquelme en el palco de la Bombonera tras el empate de Boca con San Lorenzo
Luego de que los hinchas mostraran su bronca con Claudio Úbeda, una escena de Juan Román Riquelme en el palco presidencial también llamó la atención.
El empate 1-1 entre Boca y San Lorenzo volvió a dejar un clima cargado de tensión en la Bombonera. Un buen rato después de que los hinchas despidieran con silbidos e insultos al entrenador Claudio Úbeda, las cámaras captaron a Juan Román Riquelme en el palco presidencial con gestos marcados durante una charla futbolera.
A diferencia de lo que había ocurrido en el último empate como local frente a Gimnasia de Mendoza, esta vez la persiana del palco de JRR10 permaneció abierta. Cerca de una hora después del final del partido, el presidente xeneize seguía en el estadio conversando con personas de su círculo cercano.
Las imágenes mostraron al ídolo de Boca gesticulando con énfasis mientras parecía explicar jugadas del partido, con gestos como marcando movimientos vinculados al pase y al desmarque de los futbolistas.
Los gestos de Riquelme en el palco tras el 1-1 de Boca con San Lorenzo
El clima en el estadio estuvo marcado por el descontento de los hinchas, que volvieron a reprobar al entrenador tras otro empate como local. Con el resultado ante San Lorenzo, el equipo acumuló cuatro igualdades consecutivas en la Bombonera.
Tras el encuentro, Úbeda también habló sobre el momento del equipo. “No tengo dudas del equipo: muestra actitud, hambre y ganas de ganar. Ahora, en el vestuario estaban todos enojados por no haber tenido un resultado positivo”, señaló.