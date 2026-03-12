Los ampulosos gestos de Riquelme en el palco de la Bombonera tras el empate de Boca con San Lorenzo

Luego de que los hinchas mostraran su bronca con Claudio Úbeda, una escena de Juan Román Riquelme en el palco presidencial también llamó la atención.

Las cámaras captaron a Juan Román Riquelme en el palco tras el empate de Boca con San Lorenzo en la Bombonera.

A diferencia de lo que había ocurrido en el último empate como local frente a Gimnasia de Mendoza, esta vez la persiana del palco de JRR10 permaneció abierta. Cerca de una hora después del final del partido, el presidente xeneize seguía en el estadio conversando con personas de su círculo cercano.

Las imágenes mostraron al ídolo de Boca gesticulando con énfasis mientras parecía explicar jugadas del partido, con gestos como marcando movimientos vinculados al pase y al desmarque de los futbolistas.

El clima en el estadio estuvo marcado por el descontento de los hinchas, que volvieron a reprobar al entrenador tras otro empate como local. Con el resultado ante San Lorenzo, el equipo acumuló cuatro igualdades consecutivas en la Bombonera.