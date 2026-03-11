La insólita explicación de Úbeda sobre por qué no hizo cambios en Boca-San Lorenzo hasta el descuento

El empate entre Boca y San Lorenzo dejó otro polémico cambio del DT, quien justificó su decisión de esperar hasta el final del partido para mover el banco.

Claudio Úbeda explicó por qué esperó hasta el final para hacer el único cambio en Boca-San Lorenzo.

El 1-1 entre Boca y San Lorenzo en la Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura, dejó una de las situaciones más comentadas de la noche: Claudio Úbeda realizó su único cambio recién en el tiempo de descuento.

El entrenador decidió mover el banco a los 92 minutos, cuando mandó a la cancha al juvenil Iker Zufiaurre en lugar de Adam Bareiro, una decisión que generó sorpresa y enojo entre los hinchas xeneizes, ya que Boca estaba igualando como local y el DT sacó al "9" titular para poner a un delantero juvenil.

Así explotaron los hinchas de Boca cuando Úbeda sacó a Bareiro para poner a Zufiaurre Embed No gustó nada en La Bombonera: el primer cambio de Boca vs. San Lorenzo fue con el tiempo cumplido (Zufiaurre por Bareiro). Muchos silbidos. pic.twitter.com/d0Pyz7fJ1B — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026 Tras el partido, el DT explicó su postura y defendió su lectura del encuentro. "Creí que el equipo estaba jugando bien, sosteniendo el ritmo de juego que proponía San Lorenzo y que de esa manera seguíamos generando situaciones. Cuando uno entiende que los 11 del campo lo están haciendo bien, decidí no hacer un cambio salvo a los minutos finales", señaló.

Luego agregó otro motivo para justificar la variante. “Vi que Bareiro estaba bastante cansado y por ese motivo decidí hacer ese cambio”, explicó el entrenador.