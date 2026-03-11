Independiente Rivadavia perdió 2-1 frente a Barracas Central en el Gargantini, pero por ahora sigue líder
Por la décima fecha del Apertura, Independiente Rivadavia cayó ante Barracas y cosechó su segunda derrota en el año. Igual, sigue en la cima de la Zona B.
Independiente Rivadavia cayó por 2-1 con Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Los goles del partido fueron convertidos los delanteros Gonzalo Morales, a los 33', y por Jhonatan Candia, a los 44' de la primera etapa, para la visita, mientras que José Florentín descontó promediando la segunda etapa para el Azul.
Independiente intentó asumir el protagonismo desde el arranque, apoyándose en el desequilibrio de Matías Fernández y la velocidad de Sebastián Villa. Sin embargo, durante la primera media hora le faltó claridad en los últimos metros y el partido se jugó con pocas situaciones en el Parque.
A los 33 minutos, en su primera llegada clara, Barracas Central logró abrir el marcador. Tras una pelota parada, Gonzalo Morales recibió dentro del área y sacó un derechazo para poner el 1-0 a favor de la visita.
El gol del "Toro" Morales para el 1-0 de Barracas en el Gargantini
El golpe se amplió cerca del cierre del primer tiempo. A los 43 minutos, después de un contraataque bien armado, Tomás Porra asistió por la izquierda a Jhonatan Candia, quien definió con una sutileza por encima del arquero y marcó el 2-0 para el Guapo.
Jhonatan Candia definió con clase para el 2-0 del Guapo
En el arranque del segundo tiempo, Independiente estuvo muy cerca del descuento. Juan Manuel Elordi conectó un centro pasado desde la derecha, pero Marcelo Miño respondió bien y se quedó con el mano a mano.
A los 28 minutos, la Lepra volvió a generar peligro con una situación muy clara. Alex Arce recibió solo dentro del área, pero demoró la definición y el arquero salió rápido para achicar y tapar su remate.
El equipo de Alfredo Berti insistió hasta que encontró el gol a los 38 minutos. Luciano Gómez lanzó un envío largo desde tres cuartos de cancha y José Florentín, habilitado, conectó de cabeza para vencer al recién ingresado Juan Espínola (Miño salió lesionado) y poner a Independiente nuevamente en partido.
Florentín descontó para el Azul y le puso suspenso al final del partido
Impulsado por el descuento, el Azul del Parque fue con todo en busca del empate en los minutos finales. Sin embargo, no logró quebrar la resistencia del equipo dirigido por Rubén Darío Insúa y terminó quedándose con las manos vacías.
En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo a las 15.15, mientras que Barracas Central será local frente a Atlético Tucumán el lunes a las 15.30.