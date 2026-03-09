La difícil decisión de Berti a horas del partido de Independiente Rivadavia ante Barracas Central

Berti esperó por la evolución de uno de sus jugadores titulares pero finalmente deberá hacer una variante.

Independiente Rivadavia ya empieza a enfocarse en el próximo compromiso del Torneo Apertura frente a Barracas Central y su entrenador, Alfredo Berti, trabaja en el armado del equipo con algunas decisiones que pueden modificar el esquema habitual.

El equipo mendocino, que actualmente lidera su zona con 17 puntos, busca sostener el buen momento cuando reciba al Guapo en el estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del campeonato.

Una de las principales novedades pasa por la posible vuelta de Tomás Bottari, quien ya dejó atrás el esguince de tobillo que lo marginó de los últimos partidos. El mediocampista se perdió tres encuentros ante Independiente, Racing y River, donde su lugar fue ocupado por Gonzalo Ríos. Ahora, tras completar su recuperación, podría regresar al once titular si responde bien en los últimos entrenamientos.

Berti deberá tomar una decisión clave en Independiente Rivadavia En el frente de ataque también aparece otra decisión importante. Durante la ausencia del goleador Álex Arce, el delantero Fabrizio Sartori cumplió con buenas actuaciones y se consolidó como alternativa ofensiva. Sin embargo, Berti analiza la posibilidad de devolverle la titularidad al paraguayo, una pieza que considera clave dentro de su estructura.

Más allá de esas dudas, el resto del equipo no tendría demasiadas modificaciones. En el arco continuaría Nicolás Bolcato, mientras que la defensa se mantendría con Osella, Villalba, Costa y Studer. En el mediocampo seguiría Florentín y Bottari o Ríos, más adelantados, Matías Fernández y Elordi, más adelantados Sebastián Villa y Alex Arce en el ataque.