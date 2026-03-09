Bullaude brilla en México: el mendocino ex Godoy Cruz le dio la victoria a Santos Laguna

El volante mendocino, ex Godoy Cruz Ezequiel Bullaude anotó para Santos Laguna en la victoria sobre Tijuana, que sirvió para volver al triunfo tras 737 días.

En una jornada muy esperada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Ezequiel Bullaude, el mediocampista mendocino con pasado en Godoy Cruz Antonio Tomba, volvió a vestirse de protagonista con un gol que le dio la victoria por 2 a 1 a Santos Laguna sobre Club Tijuana en el estadio de Aguas calientes.





El partido, correspondiente a la fecha 10 del Clausura 2026, tuvo un primer tiempo parejo y sin goles, pero Bullaude abrió el marcador para los laguneros a los 53 minutos, aprovechando una jugada colectiva con asistencia de su compañero Lucas Di Yorio.

El mendocino Bullaude le marcó a su ex equipo Gol de Bullaude a Tijuana Tijuana reaccionó y logró el empate transitorio antes de los 70 minutos, pero ya en el tiempo agregado apareció Jesús Alberto Ocejo para sellar el triunfo definitivo 21 a favor de Santos Laguna, que así consiguió su primera victoria en el torneo.

Para Bullaude, fue una aparición clave que volvió a demostrar su capacidad para influir en partidos importantes lejos de su Mendoza natal, donde supo brillar en Godoy Cruz antes de emigrar al fútbol internacional.