Comienza la temporada: el rugby y el hockey mendocino levantan el telón

El deporte de clubes vuelve a tomar protagonismo este sábado en Mendoza con el inicio de la temporada 2026 del rugby provincial y el torneo Apertura del hockey sobre césped femenino. Con varios clásicos y cruces atractivos, los equipos volverán a las canchas en una jornada que marcará el comienzo de un nuevo año de competencia.

Desde las 16, el Torneo Provincial de rugby levantará el telón con cuatro partidos que prometen intensidad desde la primera fecha. Los Tordos recibirá a Rivadavia en las instalaciones de Marista Rugby Club, mientras que Teqüe se medirá con Mendoza RC en uno de los cruces más atractivos de la jornada.

El programa se completa con Banco RC enfrentando a Universitario y Liceo jugando ante Tacurú, en un arranque que reúne a varios de los clubes históricos del rugby mendocino .

La temporada vuelve con grandes expectativas para los equipos, que buscarán posicionarse desde el inicio en un certamen que suele ser muy parejo y competitivo.

Un rato más tarde, desde las 16:45, comenzará el torneo Apertura de hockey sobre césped en la rama femenina con una agenda cargada de partidos en distintos puntos de la provincia.

Entre los encuentros destacados aparece el cruce entre Los Tordos y Murialdo en el Estadio Godoy Cruz. También jugarán Vistalba ante UNC, Liceo frente a Marista San Rafael y Alemán contra Peumayén.

La fecha se completa con Regatas Andino enfrentando a Marista en Petroleros YPF, Teqüe ante Liceo B, San Juan RC contra Universidad de San Juan y el cierre de la jornada con el duelo entre Obras y Banco Mendoza en la Ciudad de Godoy Cruz.

Así, el fin de semana marcará el regreso de dos de los deportes más tradicionales de Mendoza, con clubes, jugadoras y jugadores que volverán a competir en busca de protagonismo en una temporada que recién comienza.