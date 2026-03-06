La inédita medida que tomó River tras el caso Scarlato, la joya que se fue por la patria potestad
La Comisión Directiva de River aprobó una iniciativa para "protegerse" de los representantes que buscan sacar a los juveniles de los clubes. Los detalles.
River implementará un registro obligatorio de representantes para todos los futbolistas de sus divisiones juveniles tras el caso de Luca Scarlato, quien dejó el club para sumarse al Parma mediante la patria potestad.
Registro de representantes, la nueva e inédita medida que impulsa la CD de River
La medida se comunicó en la última reunión de la Comisión Directiva y busca reforzar el control sobre el entorno de los jugadores formados en Núñez para evitar situaciones similares en el futuro.
La salida de Scarlato marcó un punto de inflexión en el club y también en el fútbol argentino. El juvenil rechazó firmar su primer contrato profesional y partió libre hacia Italia, aunque el Millonario alcanzó luego un acuerdo con el Parma para recibir una compensación económica y asegurarse un beneficio en una eventual transferencia futura, además del cobro por derechos de formación cercanos a los 130 mil euros.
En paralelo, la AFA respaldó a la institución con el compromiso de no convocar a selecciones juveniles a futbolistas que abandonen sus clubes bajo estas condiciones. Como respuesta, la dirigencia decidió crear una base de datos donde cada jugador de las inferiores y su familia deberán registrar al representante que maneja su carrera. La información se actualizará cada año para reflejar posibles cambios y también para evitar que un mismo agente concentre a numerosos juveniles dentro de la institución.
La drástica decisión contra el agente que se llevó a Luca Scarlato por la patria potestad
El club también adoptó una postura disciplinaria contra Martín Guastadisegno, agente vinculado a la salida del enganche: la CD lo declaró persona no grata y le prohibió el ingreso al Estadio Monumental, River Camp y el predio de Cantilo, una restricción que alcanza a cualquier representante asociado a su agencia.
Además, River aprobó un nuevo criterio para los préstamos de juveniles: las cesiones serán, salvo excepciones estratégicas, sin opción de compra y con cláusula de repesca. Si el futbolista no suma minutos, el Millonario podrá cancelar el préstamo antes de tiempo y buscarle otro destino para garantizar continuidad.
Fuente: NA