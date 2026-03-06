La inédita medida que tomó River tras el caso Scarlato, la joya que se fue por la patria potestad

La Comisión Directiva de River aprobó una iniciativa para "protegerse" de los representantes que buscan sacar a los juveniles de los clubes. Los detalles.

Luca Scarlato, la figura de la Séptima que se fue de River por la patria potestad.

River implementará un registro obligatorio de representantes para todos los futbolistas de sus divisiones juveniles tras el caso de Luca Scarlato, quien dejó el club para sumarse al Parma mediante la patria potestad.

Registro de representantes, la nueva e inédita medida que impulsa la CD de River La medida se comunicó en la última reunión de la Comisión Directiva y busca reforzar el control sobre el entorno de los jugadores formados en Núñez para evitar situaciones similares en el futuro.

La salida de Scarlato marcó un punto de inflexión en el club y también en el fútbol argentino. El juvenil rechazó firmar su primer contrato profesional y partió libre hacia Italia, aunque el Millonario alcanzó luego un acuerdo con el Parma para recibir una compensación económica y asegurarse un beneficio en una eventual transferencia futura, además del cobro por derechos de formación cercanos a los 130 mil euros.

En paralelo, la AFA respaldó a la institución con el compromiso de no convocar a selecciones juveniles a futbolistas que abandonen sus clubes bajo estas condiciones. Como respuesta, la dirigencia decidió crear una base de datos donde cada jugador de las inferiores y su familia deberán registrar al representante que maneja su carrera. La información se actualizará cada año para reflejar posibles cambios y también para evitar que un mismo agente concentre a numerosos juveniles dentro de la institución.

Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Foto Instagram: @lucaa.scarlato La drástica decisión contra el agente que se llevó a Luca Scarlato por la patria potestad El club también adoptó una postura disciplinaria contra Martín Guastadisegno, agente vinculado a la salida del enganche: la CD lo declaró persona no grata y le prohibió el ingreso al Estadio Monumental, River Camp y el predio de Cantilo, una restricción que alcanza a cualquier representante asociado a su agencia.