River denunció en la FIFA al agente que se llevó a Luca Scarlato por la patria potestad y pide sanciones

Este viernes, River envió un extenso escrito a la sede de Zúrich contra Martín Guastadisegno, el representante de la joya que se fue libre del club.

Luca Scarlato, la figura de la Séptima que se fue de River por la patria potestad.

El caso Luca Scarlato ya es mucho más que un conflicto interno en River. La salida de la joya de 16 años, una de las grandes joyas de la Séptima que se fue libre por la patria potestad, sacudió a Núñez y empujó a la dirigencia a ir a fondo con una medida fuerte y poco habitual.

Este viernes, el club presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Martín Ariel Guastadisegno, representante del futbolista y principal apuntado por la maniobra que terminó con el pibe fuera del Millonario sin haber firmado su primer contrato profesional. La presentación, elevada a la Comisión Disciplinaria y firmada por el presidente Stefano Di Carlo, apunta directamente a que se le revoque la licencia como agente.

River denunció al agente de Luca Scarlato ante la FIFA: los detalles El reclamo de River contó con el respaldo de la AFA y de la Conmebol. Incluso, desde la casa madre del fútbol argentino ya dejaron correr una fuerte advertencia ante casos futuros: ningún futbolista que se vaya en condiciones similares volverá a ser convocado a las selecciones juveniles.

En la denuncia, desde Núñez detallan el recorrido del representante para sacar a Scarlato del club y ofrecerlo en Europa. Desde un principio, se buscó una salida rumbo al fútbol italiano: Roma, Milan y finalmente el Parmar, quien reconoció estar en negociaciones avanzadas con el empresario por el pase del juvenil.

Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Foto Instagram: @lucaa.scarlato La dirigencia millonaria sostiene que Guastadisegno evitó de manera deliberada que el jugador firmara su primer contrato, lo que le permitió quedar en libertad de acción. Además, remarcan que hubo varios intentos de diálogo y propuestas formales que nunca tuvieron respuesta.