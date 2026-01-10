River denunció en la FIFA al agente que se llevó a Luca Scarlato por la patria potestad y pide sanciones
Este viernes, River envió un extenso escrito a la sede de Zúrich contra Martín Guastadisegno, el representante de la joya que se fue libre del club.
El caso Luca Scarlato ya es mucho más que un conflicto interno en River. La salida de la joya de 16 años, una de las grandes joyas de la Séptima que se fue libre por la patria potestad, sacudió a Núñez y empujó a la dirigencia a ir a fondo con una medida fuerte y poco habitual.
Este viernes, el club presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Martín Ariel Guastadisegno, representante del futbolista y principal apuntado por la maniobra que terminó con el pibe fuera del Millonario sin haber firmado su primer contrato profesional. La presentación, elevada a la Comisión Disciplinaria y firmada por el presidente Stefano Di Carlo, apunta directamente a que se le revoque la licencia como agente.
El reclamo de River contó con el respaldo de la AFA y de la Conmebol. Incluso, desde la casa madre del fútbol argentino ya dejaron correr una fuerte advertencia ante casos futuros: ningún futbolista que se vaya en condiciones similares volverá a ser convocado a las selecciones juveniles.
En la denuncia, desde Núñez detallan el recorrido del representante para sacar a Scarlato del club y ofrecerlo en Europa. Desde un principio, se buscó una salida rumbo al fútbol italiano: Roma, Milan y finalmente el Parmar, quien reconoció estar en negociaciones avanzadas con el empresario por el pase del juvenil.
La dirigencia millonaria sostiene que Guastadisegno evitó de manera deliberada que el jugador firmara su primer contrato, lo que le permitió quedar en libertad de acción. Además, remarcan que hubo varios intentos de diálogo y propuestas formales que nunca tuvieron respuesta.
El Millonario espera una sanción ejemplar para el representante
River se apoya en el artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que prevé sanciones por violaciones al código de ética. El pedido es claro: abrir un proceso disciplinario que podría terminar en multas, suspensión o inhabilitación. En Núñez creen que el caso puede marcar un antes y un después y sentar un precedente fuerte en el fútbol sudamericano. Habrá que ver qué postura toma el máximo ente rector a nivel mundial.