Efecto Carboni: por qué Racing puede tener un fuerte ingreso económico con su refuerzo estrella

La llegada de Valentín Carboni fue un bombazo para el fútbol argentino y Racing podría verse muy beneficiado si se cumplen ciertos objetivos. Los detalles.

Racing no solo sacudió el mercado con la llegada de Valentín Carboni, sino que además cerró una operación inteligente que no solo apunta a lo futbolístico sino también a lo económico. El extremo e 20 años se convirtió en refuerzo de la Academia en un contexto particular, con un acuerdo que puede dejarle ingresos al club si se cumplen ciertos objetivos.

El juvenil llegó a Avellaneda a préstamo por un año proveniente del Inter de Milán a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra. A simple vista, la falta de una cláusula para adquirirlo definitivamente podría parecer una desventaja, pero la negociación incluyó puntos que equilibran la balanza y hasta juegan a favor del equipo argentino.

El beneficio económico que puede tener Racing con Valentín Carboni La clave del acuerdo está en lo que se conoce como el "derecho de vidriera". Según informó Racing de Alma, la Academia cobrará 200 mil dólares cada vez que Carboni dispute cuatro partidos de forma consecutiva. Si logra continuidad y se consolida dentro del equipo, la Academia podría sumar una cifra importante sin haber hecho una inversión inicial teniendo el cuenta que el club italiano seguirá pagando su contrato.

Valentín Carboni, feliz tras sus buenos minutos ante Guatemala. Foto: Twitter @gastonedul

Desde el lado del Inter, la intención es clara: que el jugador sume rodaje, se destaque y vuelva a ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni. El objetivo final es que Carboni tenga chances de integrar la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, un escenario que elevaría notablemente su valor de mercado.