Mazazo para Costas en Racing: se cayó el pase de una figura del fútbol argentino que estaba al caer

Este viernes por la noche, Racing dio por terminadas las negociaciones por uno de los jugadores que Gustavo Costas tenía como prioridad. Los detalles.

El mercado de pases de Racing marchaba perfecto. Tras la llegada de Valentín Carboni como primer refuerzo, el equipo de Gustavo Costas tenía todo encaminado para anunciar a la segunda cara nueva para este 2026, pero la historia no tendrá final feliz.

Este viernes por la noche, Huracán y la Academia decidieron dar por caídas las negociaciones por Matko Miljevic. Los clubes habían acordado la transferencia en 3.000.000 de dólares por el 80% del pase y el futbolista ya tenía turno para hacerse la revisión médica, aunque se postergó dos veces (primero el miércoles y después el jueves) y a partir de ahí el acuerdo empezó a tambalear.

Tanto Racing como Huracán dan por caído el pase de Miljevic: qué dicen los clubes Como habitualmente ocurre en este tipo de situaciones, hay versiones cruzadas. Desde Racing aseguran que el Globo quiso modificar a último momento lo que se había arreglado de palabra y exigió una primera cuota bastante más alta que los 250.000 dólares inicialmente pactados. En Parque Patricios, en cambio, sostienen que fue la Academia la que cambió las condiciones sobre el cierre.

Miljevic Boca Huracán Racing desistió de contratar a Matko Miljevic ante la postura inflexible de Huracán. FotoBaires Lo más llamativo es que el representante de Miljevic, Guillermo Fechenbach, había dicho este mismo viernes que el pase no corría peligro pese a las diferencias. “Soy optimista, siento que Matko se va a sumar a Racing. Nuestra experiencia indica que cuando un club quiere vender, otro comprar y el jugador quiere ir, la operación se hace. Estamos a la espera de la notificación para la revisión médica”, expresó.

La última oferta de la Academia fue pagar los tres millones en 18 meses y poner la mayor parte del dinero en la última cuota. Sin embargo, Huracán pretendía un plazo más corto y la suma más importante al momento de la firma. Así, el pase quedó oficialmente caído, por lo menos por ahora.