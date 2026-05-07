Escobazo en Racing: los 8 jugadores que se irían del club

En plena crisis deportiva, Racing ya piensa en el mercado de pases y se desprendería de unos cuantos futbolistas para el segundo semestre.

Racing no levanta cabeza en ningún frente. Tras un excelente 2024 y un muy buen 2025 en el que compitieron hasta el final en todos los ámbitos, en este 2026 todo se está viniendo abajo. El equipo lleva 7 partidos sin ganar, clasificó por la ventana a los octavos del Torneo Apertura y está muy comprometido en la Copa Sudamericana.

No solo se trata de una crisis de resultados, sino que ha habido muchos indicios de que algo se quebró internamente dentro del club y del plantel, lo que se ve reflejado también en el malestar generalizado de la hinchada. En ese sentido, se espera que durante el parate de invierno se produzca una importante limpieza y se vayan nada menos que 8 futbolistas para el segundo semestre.

Los 8 futbolistas que se irían de Racing Club Marcos Rojo Racing Marcos Rojo tiene contrato hasta mitad de año y no tienen pensado renovarle. @RacingClub

Uno de los que tiene su boleto de salida asegurado es Marcos Rojo. Con contrato hasta fines de junio, no hizo méritos como para que quieran renovarle (más bien, todo lo contrario) y él ya dejó en claro que tiene más deseos de volver a Estudiantes que seguir en Racing. Otro nombre fuerte es el de Gastón Martirena, que en el mercado de verano había estado cerca de Gremio, en esta temporada quedó muy relegado y hoy es suplente de Ezequiel Cannavo.

Gastón Martirena Racing Gastón martirena quedó muy relegado y quiere irse de Racing. Fotobaires