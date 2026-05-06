Tensión entre las barras de Boca y Racing: el cruce en el aeropuerto y un amenazante video

La Doce, la barra de Boca, se encontró con hinchas de Racing previo a su viaje a Ecuador y estos respondieron con un picante cantito en las calles.

Boca Juniors y Racing debieron salir del país esta semana para jugar sus partidos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, respectivamente. Los de la Ribera partieron rumbo a Ecuador para jugar el martes contra Barcelona de Guayaquil, mientras que los de Avellaneda hicieron lo propio con camino a Brasil para medirse este miércoles ante Botafogo.

Pese a la diferencia de días y de destinos, eso no evitó que las hinchadas de los dos equipos coincidieran en el aeropuerto previo a emprender viaje y se produjera un momento de mucha tensión entre ambos bandos, el cual continuó luego con amenazas cruzadas en las redes sociales y la calle.

El cruce de la barra de Boca con los hinchas de Racing El cruce de la barra de Boca con los hinchas de Racing En las últimas horas, se viralizó un video filmado en Ezeiza en el que se ve a miembros de La Doce discutir acaloradamente con fanáticos de la Academia. Según informó TyC Sports, se trataba de integrantes de La 95, una facción de la barra blanquiceleste que no tiene vínculos con la principal, denominada Los Pibes de Racing (LPDR).

Más allá de la tensión del momento, el encontronazo no escaló más allá de algunos gritos e insultos cruzados y algún que otro empujón leve. La seguridad del lugar aclaró que no existieron agresiones físicas de gravedad y no hizo falta la intervención de la Policía para evitar que el episodio pasara a mayores.

La respuesta de Los Pibes de Racing a La Doce La respuesta de los hinchas de Racing a la barra de Boca Tras este incidente, ambas parcialidades emprendieron viaje. Sin embargo, los ánimos quedarían un tanto enervados y del lado académico hubo una respuesta en suelo brasileño. Un poco después de que circulara el video del aeropuerto, apareció otro de LPDR en las calles de Río de Janeiro invitando a pelear a La Doce al ritmo de "Boca no chamuyes más...".