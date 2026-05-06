Alivio para Úbeda: la noticia que festeja el mundo Boca pese a la derrota en Ecuador

La dura derrota ante Barcelona de Ecuador dejó preocupación en Boca de cara la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no todo fue negativo en la noche de Guayaquil. El equipo de Claudio Úbeda recibió una noticia que llevó tranquilidad al mundo xeneize y, sobre todo, al cuerpo técnico.

El foco de atención estuvo puesto en Leandro Brey , quien debió abandonar el campo de juego en camilla y con visibles gestos de dolor a los 22 minutos del primer tiempo. La escena encendió todas las alarmas, especialmente por el antecedente reciente de Agustín Marchesín, que había sufrido una grave lesión ligamentaria semanas atrás justamente ante el mismo rival pero en la Bombonera.

Con el correr de las horas, el panorama empezó a aclararse y de buena manera. Este miércoles, con el plantel ya instalado en Buenos Aires, el ahora arquero titular de Boca fue sometido a estudios para confirmar la gravedad de la molestia y el diagnóstico, a diferencia de lo que se preveía, fue muy positivo.

A la espera del parte oficial, Brey solo padece un fuerte dolor que ya está siendo tratado con masajes y cuidados específicos, con la expectativa de que evolucione favorablemente en los próximos días.

Su recuperación cobra especial importancia por el calendario: Boca se prepara para enfrentar este sábado a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y luego deberá afrontar dos partidos clave por el Grupo D ante Cruzeiro y Universidad Católica, donde definirá su futuro en la Libertadores. En el medio de eso, además, aparecen los eventuales cuartos, semis y final del campeonato local, si es que los de Úbeda logran pasar las instancias previas.

Los próximos días son claves en Boca

Puertas adentro hay optimismo y creen que el arquero podría llegar al duelo del fin de semana ante el Globo en la Bombonera, aunque todo dependerá de cómo responda en el día a día. Si no está en condiciones, el que seguirá bajo los tres palos será Javier García, quien volvió a sumar minutos en Ecuador después de más de dos años de inactividad.