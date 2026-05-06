El fuerte cruce del DT de Barcelona de Ecuador con un periodista tras vencer a Boca: "Dejame respirar"

César Farías habló luego de la importante victoria ante Boca por la Libertadores y protagonizó un tenso momento en la conferencia. Qué pasó y el video.

Para Barcelona de Ecuador, el triunfazo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores fue un desahogo enorme. El 1-0 en el Monumental de Guayaquil dejó con vida al equipo de César Farías en el Grupo D, pero, sobre todo, calmó las aguas en medio del complejo momento que atraviesa la institución.

Días antes del duelo ante el Xeneize, el entrenador venezolano había denunciado una "guerra interna" dentro del club que incluía a todos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los propios hinchas. "Hay un grupo que se tira en contra y está orquestado", declaró el DT tras el empate 1-1 ante Manta FC por la liga local, en función de los insultos que había recibido por parte de su gente.

César Farías y una conferencia caliente tras el triunfazo ante Boca La victoria ante Boca destapó la olla a presión, pero no evitó que Farías toque el tema en conferencia de prensa. No obstante, lo hizo a partir de una pregunta que no le gustó ni un poco. "Dejame respirar, porque parece que todo lo que hacemos es malo para ti en tu análisis de siempre", comenzó diciendo, en su descargo contra un periodista que ya tenía apuntado.

Cesar Farías cruzó a un periodista tras el triunfo de Barcelona de Ecuador ante Boca. Cesar Farías cruzó a un periodista tras el triunfo de Barcelona de Ecuador ante Boca. Video: @sbasantes92

"Quedaron chiquiticos los orquestados que insultaban, esos mismos pedían que hoy no entrara (Héctor) Villalba. Y entró y nos dio los tres puntos, creo que hicimos muchas cosas antes de jugarlo", explayó el extécnico de la Selección de Venezuela, apuntando directamente contra "los poquitos" simpatizantes que resistían al equipo.