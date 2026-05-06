Los lapidarios memes de la dura derrota de Boca ante Barcelona en Guayaquil

En un partido accidentado, Boca Juniors perdió 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize, que debió lidiar con la lesión de Leandro Brey y la insólita expulsión de Santiago Ascacíbar, cayó en su visita a Guayaquil y se complicó solo en el Grupo D.

El equipo de Claudio Úbeda quedó estancado en 6 puntos, los mismos que Cruzeiro y Universidad Católica, y se jugará la clasificación a octavos en las últimas dos jornadas. Y claro, como no podía ser de otra manera, las redes estallaron y se llenaron de memes que no tardaron en viralizarse, con el Sifón y Javi García (volvió a atajar tras más de dos años) como principales focos.