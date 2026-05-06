Los lapidarios memes de la dura derrota de Boca ante Barcelona en Guayaquil
Boca perdió un partido insólito en Ecuador ante el rival más débil del Grupo D, se complicó en la Libertadores y los usuarios no perdonaron en redes.
En un partido accidentado, Boca Juniors perdió 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize, que debió lidiar con la lesión de Leandro Brey y la insólita expulsión de Santiago Ascacíbar, cayó en su visita a Guayaquil y se complicó solo en el Grupo D.
El equipo de Claudio Úbeda quedó estancado en 6 puntos, los mismos que Cruzeiro y Universidad Católica, y se jugará la clasificación a octavos en las últimas dos jornadas. Y claro, como no podía ser de otra manera, las redes estallaron y se llenaron de memes que no tardaron en viralizarse, con el Sifón y Javi García (volvió a atajar tras más de dos años) como principales focos.