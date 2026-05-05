Noche negra para Boca en Ecuador: perdió 1-0 ante Barcelona, Brey salió lesionado y se complicó solito

Boca Juniors cayó 1 a 0 con Barcelona de Ecuador en un encuentro en el que tuvo algunas llegadas claras pero careció de efectividad, disputado esta noche en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos de la segunda parte.

Además, ambos equipos jugaron toda la segunda parte con 10 hombres: Boca sufrió la expulsión del mediocampista Santiago Ascacibar a los 32 minutos, mientras que los dirigidos por César Farías se quedaron sin el volante argentino Milton Celiz, expulsado en el quinto minuto de descuento de la primera etapa.

La primera llegada del partido fue de Boca , a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada del mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada.

El rebote le quedó al defensor Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.

El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha del delantero argentino Darío Benedetto para el remate del volante Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.

Milton Giménez vs Barcelona de Ecuador Milton Giménez fue el sustituto de Adam Bareiro. Fotobaires

Tras la llegada de peligro de Barcelona, el encuentro estuvo demorado cinco minutos por la lesión del arquero Leandro Brey, quien tuvo que ser reemplazado por el tercer arquero en la conformación inicial del plantel: Javier García, de 40 años.

El Xeneize se quedó con un hombre menos a los 32 minutos del primer tiempo, luego de una dura patada en la cabeza del mediocampista Santiago Ascacibar ante Milton Celiz.

La expulsión de Ascacíbar en Guayaquil La expulsión de Ascacíbar en Guayaquil ESPN

En tiempo cumplido de la primera parte, un buen pase filtrado del enganche Tomás Aranda habilitó el desmarque a la espalda de la defensa rival del delantero Miguel Merentiel, que intentó con un disparo bajo al primer palo pero no sorprendió a Contreras.

El partido volvió a ponerse en igualdad de condiciones en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, luego de un codazo de Celiz en la cara del mediocampista Leandro Paredes, el cual fue juzgado tras una revisión en el VAR.

Un segundo tiempo en el que Barcelona pegó de contragolpe

La primera llegada de riesgo de la segunda parte fue del equipo argentino, en el segundo minuto, con un remate desde el costado derecho de Paredes, que salió a media altura y buscando el primer palo y fue desviado por Contreras sobre su poste izquierdo.

Cuando iban 14 minutos, un buen cambio de frente de Aranda llegó a la banda izquierda y dejó mano a mano a Merentiel, aunque el “charrúa” fue sorprendido por el achique de Contreras hasta el borde del área y definió al cuerpo, permitiendo que el guardameta rival contenga el disparo.

Tres minutos más tarde, un pase en cortada excelente de Paredes permitió que el delantero Exequiel Zeballos se filtre por el costado izquierdo y quede mano a mano con el arquero rival, intentando un centro atrás para el delantero Milton Giménez que fue impreciso.

En 27 minutos, un desborde por derecha del mediocampista Jhonny Quiñónez terminó en un centro atrás para el mediocampista argentino Héctor “Tito” Villalba, que cruzó un derechazo bajo de primera para marcar el 1-0.

Tito Villalba marcó el 1-0 de Barcelona de Ecuador ante Boca

En 27 minutos, un desborde por derecha del mediocampista del mediocampista Jhonny Quiñónez terminó en un centro atrás para el mediocampista argentino Héctor "Tito" Villalba, que cruzó un derechazo bajo de primera para marcar el 1-0.

Gol de Barcelona de Ecuador frente a Boca Gol de Barcelona de Ecuador frente a Boca ESPN

La última llegada del partido fue del propio mediocampista surgido de San Lorenzo, que tuvo un contraataque en el que corrió desde campo propio hasta el área rival, aunque su disparo salió muy centralizado y fue detenido con el cuerpo por Javier García.

La derrota deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en el segundo lugar del grupo D, con seis unidades, mientras que el local se mantiene último aunque sumó sus primeros puntos del certamen, llegando a las tres unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize deberá recibir al duro Cruzeiro de Brasil, que cortó su racha como invicto, el martes 19 de mayo a las 21:30, mientras que el equipo ecuatoriano será visitante de la Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo desde las 21:30.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Barcelona de Ecuador vs Boca Juniors